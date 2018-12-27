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Виктория Боня в смелом платье пришла на программу к Елене Малышевой

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2", а ныне модель и блогер Виктория Боня узнаваема и популярна.

Надо отметить, что девушка любит привлечь к себе внимание различными образами. В том числе, и пикантными.

Виктория Боня в смелом платье пришла на программу к Елене Малышевой

Правда, накануне новый наряд 39-летней Вики вызвал только недоумение у подписчиков.

Также надо признать, что у Виктории довольно шикарные формы и грех их скрывать под мешковатыми платьями. Она понимает, как привлечь внимание к фигуре нарядами и выбирает платья с декольте и умопомрачительными разрезами.

Виктория Боня в смелом платье пришла на программу к Елене Малышевой

А накануне красотка пришла на программу «Жить здорово!». С ведущей Елены Малышевой и экспертами программы Вика рассказала, как сохранить фигуру после новогодних застолий.

Тема нужная и интересная, а значит, у фанатов Виктории по ней вопросов не было. Но наряду девушки все были удивлены.

Виктория Боня в смелом платье пришла на программу к Елене Малышевой

На телевидение звезда надела очень коротенькое блестящее платье с открытым верхом и огромным вырезом. Подписчики её Instagram удивляются, что редакторы «Жить здорово!» разрешили Боне появиться перед зрителями в таком фривольном виде.

Некоторые даже спросили у неё, а не перепутала ли она передачи?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:37

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