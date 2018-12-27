Анфиса Чехова опять пожаловалась на пропажу в аэропорту багажа

Анфиса Чехова разместила в соцсети пост, в котором рассказала, что по возвращении на родину из путешествия по Канаде, она обнаружила, что ее багаж пропал. По словам ведущей, персонал авиакомпании потерял ее ручную кладь. Она сообщила, что в этом году с ней произошло множество подобных неприятностей.Анфиса Чехова выразила надежду, что на смену «года потерянного багажа» придет «год найденного счастья». Также она спросила у почитателей, нет ли каких-либо народных поверий по этому поводу.Одни подписчики увидели в произошедшем событии тайный знак того, что знаменитости нужно от избавиться от какого-то «багажа», известного только ей. Другие успокаивали любимицу, отмечая, что если теряешь в одном месте, то в другом непременно находишь. Третьи подбодрили ведущую, подчеркнув, что теперь у нее появился повод заняться шоппингом и обновить гардероб.