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Супруга Марка Горонка затеяла драку с его любовницей в прямом эфире телешоу

Супруга артиста Марка Горонка, известного зрителям по фильму «Все будет хорошо», затеяла драку с его любовницей в прямом эфире телешоу «На самом деле». Конфликтная ситуация возникла после того, как в результате разбирательств вскрылись неожиданные факты об отношениях актера и его новой пассии.


Супруга Марка Горонка затеяла драку с его любовницей в прямом эфире телешоу

Все началось с того, что жена знаменитости Анна Горонок повстречала нового мужчину и приняла решение переехать к нему. Однако, когда ей стало известно, что ее избранник уже связан узами брака, то захотела помириться с мужем. Но к тому времени у Марка Горонка возобновились отношения с его бывшей девушкой Вероникой Голубицкой. Любовница актера рассказала, что ждет от него ребенка, а будущий отец заявил, что готов на ней жениться.

К разбирательствам подключились эксперты телепередачи, а актера вдобавок проверили на детекторе лжи. В результате проведенных действий было установлено, что новая возлюбленная актера вовсе не находится «в интересном положении». Также специалисты определили, что Марк Горонок по-прежнему любит законную жену, а с Викторией Голубицкой завязал роман из чувства мести.

Супруга Марка Горонка затеяла драку с его любовницей в прямом эфире телешоу

Страсти в эфире накалились до такой степени, что Анна Горонок набросилась на любовницу мужа с кулаками, однако присутствующие в студии успели разнять соперниц.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:28

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