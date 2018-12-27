Супруга Марка Горонка затеяла драку с его любовницей в прямом эфире телешоу





Все началось с того, что жена знаменитости Анна Горонок повстречала нового мужчину и приняла решение переехать к нему. Однако, когда ей стало известно, что ее избранник уже связан узами брака, то захотела помириться с мужем. Но к тому времени у Марка Горонка возобновились отношения с его бывшей девушкой Вероникой Голубицкой. Любовница актера рассказала, что ждет от него ребенка, а будущий отец заявил, что готов на ней жениться.К разбирательствам подключились эксперты телепередачи, а актера вдобавок проверили на детекторе лжи. В результате проведенных действий было установлено, что новая возлюбленная актера вовсе не находится «в интересном положении». Также специалисты определили, что Марк Горонок по-прежнему любит законную жену, а с Викторией Голубицкой завязал роман из чувства мести.Страсти в эфире накалились до такой степени, что Анна Горонок набросилась на любовницу мужа с кулаками, однако присутствующие в студии успели разнять соперниц.