Артем Сорока опубликовал в Instagram фото девушки, с которой встречается за Периметром

«Ну вот и все..Любовь прошла! Забыл Сорока Пинчук и нашел себе новую девушку. Вот увидите, поедет Артем с этой красоткой в Минск, а по возвращению поговорит с руководством, чтобы девушку взяли на «Дом-2» - написал один из зрителей телепроекта.





Всем известно, что еще несколько недель назад Сорока предложил Пинчук поехать с ним в его родной город Минск, где он планирует встретить Новый 2019 год в кругу самых родных и любимых ему людей. Несмотря на то, что Ирина с удовольствием приняла предложение Артема, их совместная поездка все-таки не состоится.Судя по фотографиям, которые несколько часов назад появились на страничке Сороки в Instagram в Stories, Артем напрочь забыл об Ирине, ведь у него появилась новая возлюбленная. Вполне вероятно, что именно с этой девушкой участник «Дома-2» и полетит в Белоруссию. Во всяком случае, в этом уверены некоторые телезрители реалити-шоу.К слову, многим поклонникам Сороки все-таки понравился его выбор. По словам фанатов участника, его новая избранница ничуть не уступает своими внешними данными Пинчук, которую многие на проекте считают настоящей красавицей. А кое-кто из подписчиков Артема поспешил спросить у парня, намерен ли он привести новую девушку на «Дом-2» или уйдет к ней за Периметр.