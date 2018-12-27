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Артем Сорока опубликовал в Instagram фото девушки, с которой встречается за Периметром

Один из самых скандальных участников телестройки «Дом-2» Артем Сорока забыл о том, что предложил Ирине Пинчук поехать с ним на новогодние праздники в Белоруссию и нашел себе новую пассию, которая сейчас находится за Периметром.

Всем известно, что еще несколько недель назад Сорока предложил Пинчук поехать с ним в его родной город Минск, где он планирует встретить Новый 2019 год в кругу самых родных и любимых ему людей. Несмотря на то, что Ирина с удовольствием приняла предложение Артема, их совместная поездка все-таки не состоится.

Артем Сорока опубликовал в Instagram фото девушки, с которой встречается за Периметром

Судя по фотографиям, которые несколько часов назад появились на страничке Сороки в Instagram в Stories, Артем напрочь забыл об Ирине, ведь у него появилась новая возлюбленная. Вполне вероятно, что именно с этой девушкой участник «Дома-2» и полетит в Белоруссию. Во всяком случае, в этом уверены некоторые телезрители реалити-шоу.

Артем Сорока опубликовал в Instagram фото девушки, с которой встречается за Периметром

«Ну вот и все..Любовь прошла! Забыл Сорока Пинчук и нашел себе новую девушку. Вот увидите, поедет Артем с этой красоткой в Минск, а по возвращению поговорит с руководством, чтобы девушку взяли на «Дом-2» - написал один из зрителей телепроекта.


Артем Сорока опубликовал в Instagram фото девушки, с которой встречается за Периметром

К слову, многим поклонникам Сороки все-таки понравился его выбор. По словам фанатов участника, его новая избранница ничуть не уступает своими внешними данными Пинчук, которую многие на проекте считают настоящей красавицей. А кое-кто из подписчиков Артема поспешил спросить у парня, намерен ли он привести новую девушку на «Дом-2» или уйдет к ней за Периметр.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:20

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