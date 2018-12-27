Звезда «Дома-2» Елена Баранова заявила, что намерена отомстить Артему Сороке за клевету и унижение

«Баранова, сначала подумай над своим поведением, а потом угрожай Сороке! Ты не лучше него вела себя на проекте! Вы два сапога пара!» - подметил один из фанатов телестройки.

На днях на страничке Елены в Instagram появился новый видеоролик, который вызвал у ее подписчиков много вопросов. Дело в том, что Баранова по-прежнему не может смириться с тем, что ее выгнали за ворота, а Сорока не только не ушел за ней, но и напрочь отказывается с ней общаться.Сейчас экс-участница реалити-шоу буквально каждый день публикует в личном микроблоге свежие видеозаписи, на которых она сначала признается Артему в неземной любви, а после и вовсе угрожает поквитаться с ним с помощью черной магии, так как является ведьмой.В недавнем видео Елена подчеркивает, что планирует отомстить Сороке за слезы Маргариты Овсянниковой, за свои синяки и вырванные волосы, а также за клевету и унижение. В конце Баранова указывает на то, что Артему следует подготовится к магическим атакам с ее стороны, ведь она настроена очень серьезно.Нужно сказать, что заявления звезды «Дома-2» многих поклонников проекта повергли в шок. По словам телезрителей, Елена сама виновата в том, что Артем отказался от нее и сейчас не хочет с ней даже говорить.К слову, многие участники реалити-шоу в свое время уже говорили о том, что боятся Баранову, ведь она на самом деле очень серьезно увлекается черной магией.