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Звезда «Дома-2» Елена Баранова заявила, что намерена отомстить Артему Сороке за клевету и унижение

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Елена Баранова угрожает бывшему избраннику – Артеме Сороке.

На днях на страничке Елены в Instagram появился новый видеоролик, который вызвал у ее подписчиков много вопросов. Дело в том, что Баранова по-прежнему не может смириться с тем, что ее выгнали за ворота, а Сорока не только не ушел за ней, но и напрочь отказывается с ней общаться.

Звезда «Дома-2» Елена Баранова заявила, что намерена отомстить Артему Сороке за клевету и унижение

Сейчас экс-участница реалити-шоу буквально каждый день публикует в личном микроблоге свежие видеозаписи, на которых она сначала признается Артему в неземной любви, а после и вовсе угрожает поквитаться с ним с помощью черной магии, так как является ведьмой.

В недавнем видео Елена подчеркивает, что планирует отомстить Сороке за слезы Маргариты Овсянниковой, за свои синяки и вырванные волосы, а также за клевету и унижение. В конце Баранова указывает на то, что Артему следует подготовится к магическим атакам с ее стороны, ведь она настроена очень серьезно.

Звезда «Дома-2» Елена Баранова заявила, что намерена отомстить Артему Сороке за клевету и унижение

Нужно сказать, что заявления звезды «Дома-2» многих поклонников проекта повергли в шок. По словам телезрителей, Елена сама виновата в том, что Артем отказался от нее и сейчас не хочет с ней даже говорить.

«Баранова, сначала подумай над своим поведением, а потом угрожай Сороке! Ты не лучше него вела себя на проекте! Вы два сапога пара!» - подметил один из фанатов телестройки.

К слову, многие участники реалити-шоу в свое время уже говорили о том, что боятся Баранову, ведь она на самом деле очень серьезно увлекается черной магией.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:11

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