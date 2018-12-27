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Ольга Бузова оставила комментарий под снимком Виктории Бони в мини-платье

Новоиспеченная артистка Ольга Бузова не смогла не прокомментировать новую фотографию своей подруги Виктории Бони, на которой она запечатлена в очень коротком платье.

Несколько часов назад Виктория разместила у себя на страничке в Instagram свежий снимок. Несмотря на то, что фото Бони было довольно ярким и многим ее поклонникам все-таки понравилось, даже на чужой страничке Бузовой удалось «перетянуть на себя одеяло».

Ольга Бузова оставила комментарий под снимком Виктории Бони в мини-платье

Поющая телеведущая оставила в комментариях всего одно слово – «ноги», которое буквально «взорвало» социальные сети. Один за другим интернет-пользователи принялись делать комплименты не Виктории, а Ольге, отмечая, что ноги у нее куда красивее и длиннее, чем у бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2».

«Бузова, твои ноги куда круче! Невозможно просто наглядеться на них! Такие длинные и стройные…А Боня явно пользуется фотошопом» - написала под комментарием Бузовой одна из подписчиц Бони.


Ольга Бузова оставила комментарий под снимком Виктории Бони в мини-платье

Невзирая на то, что новая фотография Виктории за считанные часы набрала чуть больше 45 тысяч лайков, многие недоброжелатели Бони раскритиковали ее. По словах злопыхателей, телезнаменитость явно пользуется фоторедактором, ведь только недавно она жаловалась на лишние килограммы, а уже сейчас вовсю демонстрирует свои стройные длинные ноги.

«Боня, кого ты хочешь обмануть?! Ты же только вчера говорила о том, что набрала лишний вес и планируешь садиться на диету..Что за сутки уже похудеть так смогла?» - подметил хейтер.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:02

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