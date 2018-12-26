АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Андрей Малахов опубликовал архивный снимок из детского сада

Телеведущий Андрей Малахов разместил в Instagram свой архивный детский фотоснимок из сада. На фотографии шоумен встречает Новый 1979 год.
Андрей Малахов опубликовал архивный снимок из детского сада

Малахов в свой личный блог в социальной сети Instagram выложил фотоснимок с детского сада. Фото сделано возле елки во время празднования наступления 1979 года.

Подписывая фотографию, Андрей Малахов пожаловался подписчикам, что через сорок лет он не знает, какой костюм выбрать для встречи Нового года. Ведущий рассказал фолловерам, что из-за этого пребывает в растерянности. Шоумен прокомментировал фотографию словами: «Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова… Ёлка в детском саду «Воробышек».

Множество фанатов телеведущего моментально отреагировали на публикацию кумира. Поклонники написали Андрею, что он практически не изменился за четыре десятка лет и дали советы по выбору новогоднего костюма.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уральские ученые создали омолаживающий хлеб
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в
Андрей Малахов опубликовал архивный снимок из
Кроссовер FAW Besturn X40 в РФ начнут продавать
Ольга Рапунцель победила в номинации «Оговорка
Астрономы назвали «родину» Тунгусского метеорита
В Oppo анонсировали скорое появление собственного
Филиппа Киркорова обвинили в нетрадиционной
Компания Samsung разрабатывает собственный дрон
Объявившийся странным образом внук Мордюковой
Загадочные кедровые круги в Японии оказались
ТОП-10 главных событий 2018 года для России по
Тата Блюменкранц призывает своих поклонников не
Товарные экземпляры хэтчбека Skoda Scala заметили
Гимнастка Яна Кудрявцева родила дочь от хоккеиста
Плачущая Настя Ивлеева сообщила об уходе из
«Не остановить»: Эксперт оценил успешный запуск
Компания «Яндекс» обнародовала самые странные
Лолита Милявская зажгла свечи на могиле великой
Ученые рассказали о пользе от ежедневного
Дочь Ольги Рапунцель не признает свою родную тетю
Ученые выявили неожиданную опасность шампуня и
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева новогоднюю
Дело о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
Пчелы экономно ведут счет, имея четыре нервных
Полина Гагарина поет зарубежные хиты, пользуясь
Звезды «Дом-2» Ендальцева и Марданшин после
Влад Соколовский опубликовал трогательное видео с
Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и
Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с
Просмотреть все новости