Андрей Малахов опубликовал архивный снимок из детского сада
Телеведущий Андрей Малахов разместил в Instagram свой архивный детский фотоснимок из сада. На фотографии шоумен встречает Новый 1979 год.
Малахов в свой личный блог в социальной сети Instagram выложил фотоснимок с детского сада. Фото сделано возле елки во время празднования наступления 1979 года.
Подписывая фотографию, Андрей Малахов пожаловался подписчикам, что через сорок лет он не знает, какой костюм выбрать для встречи Нового года. Ведущий рассказал фолловерам, что из-за этого пребывает в растерянности. Шоумен прокомментировал фотографию словами: «Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова… Ёлка в детском саду «Воробышек».
Множество фанатов телеведущего моментально отреагировали на публикацию кумира. Поклонники написали Андрею, что он практически не изменился за четыре десятка лет и дали советы по выбору новогоднего костюма.
Малахов в свой личный блог в социальной сети Instagram выложил фотоснимок с детского сада. Фото сделано возле елки во время празднования наступления 1979 года.
Подписывая фотографию, Андрей Малахов пожаловался подписчикам, что через сорок лет он не знает, какой костюм выбрать для встречи Нового года. Ведущий рассказал фолловерам, что из-за этого пребывает в растерянности. Шоумен прокомментировал фотографию словами: «Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова… Ёлка в детском саду «Воробышек».
Множество фанатов телеведущего моментально отреагировали на публикацию кумира. Поклонники написали Андрею, что он практически не изменился за четыре десятка лет и дали советы по выбору новогоднего костюма.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:04