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Ольга Рапунцель победила в номинации «Оговорка года» на «Доме-2»

Неделю назад в городских квартирах телепроекта «Дом-2» прошли съемки новогоднего балла, в котором по традиции ведущие вручали самым отличившимся участникам статуэтки в виде сердца.

Тогда на своей странице в социальной сети Instagram Оля Рапунцель призналась, что выиграла в номинации «Мать года», с чем подписчики ее искренне поздравили, хотя некоторые и утверждали, что до этого звания девушка явно не дотягивает, особенно после того, как она на всю страну призналась, что ей скучно играть с Василисой.

Ольга Рапунцель победила в номинации «Оговорка года» на «Доме-2»

Однако вчера в эфир вышел долгожданный выпуск с награждением, и зрители обратили внимание, что новоиспеченная мамочка хоть и получила статуэтку, но совсем в другой номинации – «Оговорка года».

А вот ее маму, Татьяну Владимировну, признали лучшей в номинации «Любовь года» за ее заботу к Василисе, Оле и Алене, которая, благодаря беременности от Ильи Яббарова получила звание «Событие года».

Ольга Рапунцель победила в номинации «Оговорка года» на «Доме-2»

В итоге поклонники телестройки предположили, что после церемонии у Рапунцель появится очень много претензий к руководству и ведущим, ведь они мало того, что не отметили ее сильную любовь к дочери, так еще и выставили обманщицей.

Что касается Дмитрия Дмитренко, то он не был номинирован ни на одно звание, а потому остался без статуэтки, хотя надеялся, что «Дом-2» как-то отметит его талант и тягу к творчеству.

Ольга Рапунцель победила в номинации «Оговорка года» на «Доме-2»



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:50

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