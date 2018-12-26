Ольга Рапунцель победила в номинации «Оговорка года» на «Доме-2»





Тогда на своей странице в социальной сети Instagram Оля Рапунцель призналась, что выиграла в номинации «Мать года», с чем подписчики ее искренне поздравили, хотя некоторые и утверждали, что до этого звания девушка явно не дотягивает, особенно после того, как она на всю страну призналась, что ей скучно играть с Василисой.Однако вчера в эфир вышел долгожданный выпуск с награждением, и зрители обратили внимание, что новоиспеченная мамочка хоть и получила статуэтку, но совсем в другой номинации – «Оговорка года».А вот ее маму, Татьяну Владимировну, признали лучшей в номинации «Любовь года» за ее заботу к Василисе, Оле и Алене, которая, благодаря беременности от Ильи Яббарова получила звание «Событие года».В итоге поклонники телестройки предположили, что после церемонии у Рапунцель появится очень много претензий к руководству и ведущим, ведь они мало того, что не отметили ее сильную любовь к дочери, так еще и выставили обманщицей.Что касается Дмитрия Дмитренко, то он не был номинирован ни на одно звание, а потому остался без статуэтки, хотя надеялся, что «Дом-2» как-то отметит его талант и тягу к творчеству.