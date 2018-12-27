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Мария Погребняк набрала вес, отдыхая на Мальдивах

Мария Погребняк на данный момент отдыхает на Мальдивах с семьей. На своей страничке в Instagram девушка рассказала, что за неделю успела набрать вес.
Мария Погребняк набрала вес, отдыхая на Мальдивах

Жена известного футболиста Павла Погребняка, Мария выложила в личном микроблоге в социальной сети Instagram фотографию с семейного отдыха на Мальдивах. Погребняк рассказала подписчикам, что за время отпуска успела набрать три килограмма. Девушка посетовала, что все набранные кило ушли ей в щеки. Комментируя свою фотографию, знаменитость отметила, что сейчас в дверь сначала входят щеки и лишь потом вся Маша.

По словам Марии, на размещенном ею фотоснимке очень заметно набранные лишние килограммы. Однако, заметим, что фолловеры не увидели никаких изменений во внешности кумира. Вместо поддержки своей критики Погребняк получила от фанатов множество комплиментов и восхищенных ее внешностью комментариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:00

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