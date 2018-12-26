Филиппа Киркорова обвинили в нетрадиционной сексуальной ориентации и назвали "гей-королём"

Накануне в столичном спортивном комплексе «Олимпийский» прошёл грандиозный концерт New Project "Я+R" Второе Я" популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Сие действо посетили многие отечественные знаменитости, не обошла вниманием бывшего супруга и Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, у которой тоже буквально через четыре месяца запланирован юбилейный концерт.Среди многочисленных зрителей была и дочь Ларисы Гузеевой, с интересом следившая за происходящим на сцене и выкладывавшая по ходу мероприятия новые посты в соцсети. Всё бы ничего, но вдруг в одном из комментариев девушка высказала мысль, что искренне не понимает, почему в России столь не толерантно относятся к представителям секс-меньшинств, ведь имеется даже свой «гей-король», намекая на Киркорова.Предположение Ольги вызвало у многих искреннее недоумение, а другие, наоборот, с ней согласились и написали, давно замечают странности в его поведении. Реакция же самого Филиппа Киркорова на провокационное заявление пока не известна.