ТОП-10 главных событий 2018 года для России по версии "ПолитЭксперта"
Каждый уходящий год оставляет за собой какие-то важные события в политической, экономической и социальной жизни страны. Журналисты информационного портала «ПолитЭксперт» составили ТОП-10 главных событий России 2018 года.
Одним из самых важных и значимых событий России по версии портала «ПолитЭксперт» ожидаемо, стали выборы президента страны, которые прошли 18 марта. С огромным преимуществом в процентном соотношении победу одержал Владимир Владимирович Путин – несомненный российский лидер на протяжении многих лет.
Следующим назвали чемпионат мира по футболу-2018, который впервые прошёл на территории России и был признан ФИФА лучшим в истории. Третьим по значимости стало долгожданное открытие Крымского моста, соединившего Крымский полуостров с материковой частью РФ.
Не забыли также о встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Хельсинки, где обсудили немало важных вопросов – ситуацию на Украине, войну в Сирии и другие.
Пятое место занял ввод в эксплуатацию подводной части «Турецкого потока», ставшего ответом на санкции Запада. Шестое место досталось российским спортсменам, получившим «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане.
На седьмое место поставили переговоры по вопросам Сирии в Сочи, ставшие прорывом и началом гражданского примирения. Очередным запомнившимся событием стали выборы губернаторов и мэра Москвы, прошедшие 9 сентября.
Экономически важным событием стал переход на контракты в национальной валюте и начало отказа от доллара. А десятым по важности событием стал зрелищный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором, состоявшийся в Лас-Вегасе и закончившийся победой российского богатыря.
Одним из самых важных и значимых событий России по версии портала «ПолитЭксперт» ожидаемо, стали выборы президента страны, которые прошли 18 марта. С огромным преимуществом в процентном соотношении победу одержал Владимир Владимирович Путин – несомненный российский лидер на протяжении многих лет.
Следующим назвали чемпионат мира по футболу-2018, который впервые прошёл на территории России и был признан ФИФА лучшим в истории. Третьим по значимости стало долгожданное открытие Крымского моста, соединившего Крымский полуостров с материковой частью РФ.
Не забыли также о встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Хельсинки, где обсудили немало важных вопросов – ситуацию на Украине, войну в Сирии и другие.
Пятое место занял ввод в эксплуатацию подводной части «Турецкого потока», ставшего ответом на санкции Запада. Шестое место досталось российским спортсменам, получившим «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане.
На седьмое место поставили переговоры по вопросам Сирии в Сочи, ставшие прорывом и началом гражданского примирения. Очередным запомнившимся событием стали выборы губернаторов и мэра Москвы, прошедшие 9 сентября.
Экономически важным событием стал переход на контракты в национальной валюте и начало отказа от доллара. А десятым по важности событием стал зрелищный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором, состоявшийся в Лас-Вегасе и закончившийся победой российского богатыря.
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:28