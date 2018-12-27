Принц Чарльз признался в любви к русской музыке





Принц Уэльский сообщил представителям средств массовой информации о своем музыкальном вкусе. Оказывается, сыну королевы Елизаветы II нравятся православные песнопения. Такие, как исполняет хор во время церковных служений в России. Чарльз признался, одна из подобных композиций звучала во время его бракосочетания со второй женой Камиллой Паркер Боулз.Еще одним излюбленным произведением искусства принц Чарльз назвал композицию Take This Waltz, которая является свободной интерпретацией стихотворения, написанного испанцем Федерико Гарсией Лорка. Отвечая на вопрос представителей СМИ о необходимости музыкального образования, наследник британского престола отметил, что считает музыкальное образование очень важным в жизни.