АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Тата Блюменкранц призывает своих поклонников не верить журналу «Дом-2»

Пока участник телепроекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц пытается найти свою вторую половинку, волшебничая практически со всеми идущими к нему в периметр девушками, его бывшая жена Тата Блюменкранц тоже не тратит время даром.

Несколько недель назад блондинка отправилась вместе со своими подругами в Монако. Там они отсняли несколько фотосессий, а в свободное время изучали город, ходили в клубы и рестораны, где Тата и познакомилась с местным жителем, который влюбился в нее с первого взгляда.

Тата Блюменкранц призывает своих поклонников не верить журналу «Дом-2»

По возвращению в Москву бывшая звезда телестройки сразу же рассказала о своем новом избраннике поклонникам и даже опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram несколько совместных роликов с ним, однако скрыв его лицо за смайлом.

Впрочем, редакторы журнала «Дом-2» в погоне за эксклюзивным материалом решили не ждать, пока Тата самостоятельно решит раскрыть личность своего избранника, а потому провели собственное расследование и отыскали в Сети ее фото с неизвестным молодым человеком.

Тата Блюменкранц призывает своих поклонников не верить журналу «Дом-2»

Решив, что именно он является новым воздыхателем, журналисты опубликовали на официальной странице издания в Instagram заметку о молодом человеке, отметив, что его зовут Мэтью.

Однако в этот же день Тата Блюменкранц поспешила опровергнуть эту информацию.

Тата Блюменкранц призывает своих поклонников не верить журналу «Дом-2»

«Это не мой мужчина. Мэтью — друг моего парня! С ним у нас отношений нет. Своего мужчину я покажу, но чуть позже», - заявила она.

Стоит отметить, что сейчас девушка вновь находится в Монте-Карло, дабы поближе познакомиться с возлюбленным. Через несколько дней они вместе вернутся в столицу, где и определятся, как и с кем будут встречать Новый год.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Samsung разрабатывает собственный дрон
Объявившийся странным образом внук Мордюковой
Загадочные кедровые круги в Японии оказались
ТОП-10 главных событий 2018 года для России по
Тата Блюменкранц призывает своих поклонников не
Товарные экземпляры хэтчбека Skoda Scala заметили
Гимнастка Яна Кудрявцева родила дочь от хоккеиста
Плачущая Настя Ивлеева сообщила об уходе из
«Не остановить»: Эксперт оценил успешный запуск
Компания «Яндекс» обнародовала самые странные
Лолита Милявская зажгла свечи на могиле великой
Ученые рассказали о пользе от ежедневного
Дочь Ольги Рапунцель не признает свою родную тетю
Ученые выявили неожиданную опасность шампуня и
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева новогоднюю
Дело о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
Пчелы экономно ведут счет, имея четыре нервных
Полина Гагарина поет зарубежные хиты, пользуясь
Звезды «Дом-2» Ендальцева и Марданшин после
Влад Соколовский опубликовал трогательное видео с
Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и
Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с
Ксения Бородина призналась, что платила за прокол
Анна Седокова впервые привела сына на ток-шоу
В Новокуйбышевске установили Деда Мороза и
Colorful выпустила свой самый ёмкий SSD-накопитель
Алла Михеева рассказала, почему завела собаку
«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после
Учёные: Кофе и алкоголь помогут прожить дольше 90
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQB выйдет на
Просмотреть все новости