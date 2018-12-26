Тата Блюменкранц призывает своих поклонников не верить журналу «Дом-2»

«Это не мой мужчина. Мэтью — друг моего парня! С ним у нас отношений нет. Своего мужчину я покажу, но чуть позже», - заявила она.





Несколько недель назад блондинка отправилась вместе со своими подругами в Монако. Там они отсняли несколько фотосессий, а в свободное время изучали город, ходили в клубы и рестораны, где Тата и познакомилась с местным жителем, который влюбился в нее с первого взгляда.По возвращению в Москву бывшая звезда телестройки сразу же рассказала о своем новом избраннике поклонникам и даже опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram несколько совместных роликов с ним, однако скрыв его лицо за смайлом.Впрочем, редакторы журнала «Дом-2» в погоне за эксклюзивным материалом решили не ждать, пока Тата самостоятельно решит раскрыть личность своего избранника, а потому провели собственное расследование и отыскали в Сети ее фото с неизвестным молодым человеком.Решив, что именно он является новым воздыхателем, журналисты опубликовали на официальной странице издания в Instagram заметку о молодом человеке, отметив, что его зовут Мэтью.Однако в этот же день Тата Блюменкранц поспешила опровергнуть эту информацию.Стоит отметить, что сейчас девушка вновь находится в Монте-Карло, дабы поближе познакомиться с возлюбленным. Через несколько дней они вместе вернутся в столицу, где и определятся, как и с кем будут встречать Новый год.