Два самых старых человека в мире согласно книге рекордов Гиннесса





К неудовольствию любителей справок и прочих документов, которые могли бы засвидетельствовать факт рождения и смерти, доказать 969-летнюю жизнь Мафусаила не представляется возможным. В те времена подобных бюрократических изощрений не существовало, а люди верующие убеждены, что подобное долгожительство было возможно в силу того, что первые люди были более близки к совершенству, отличались более сильным здоровьем и внешней красотой.Впрочем, подробностей о жизни Мафусаила практически нет, поэтому вдаваться в подробности о причинах его долголетия не приходится.Что касается людей, чья долгая жизнь была зафиксирована в документах, то безусловным лидером стала француженка по имени Жанна Кальман. Она появилась на свет в 1875 году и ушла из жизни в 1997. Рекорд ее жизни, который никто не смог пока превзойти, составил 122 года, 5 месяцев и 2 недели.Конечно, о Жанне Кальман известно гораздо больше, чем о Мафусаиле. Была замужем, родила одного ребенка, всю жизнь не работала, предпочитая заниматься игрой в теннис и велосипедной ездой. Любила шоколад и оливковое масло, каждый день выпивала по бокалу вина и отказывалась переживать о чем-либо, демонстрируя позитивный жизненный настрой. Возможно, именно по последнему пункту она похожа с библейским Мафусаилом, считают многие.Кстати, в честь библейского героя назвали сосну, которая растет в Калифорнии. Возраст этого уникального дерева составляет 4843 года, а семечко, из которого оно выросло, взошло в далеком 2832 году до нашей эры (!).