Бренд Джастина Бибера Drew Howse торгует тапками по 350 рублей





Джастин Бибер довольно экстравагантен в своих пристрастиях и не раз его замечали на публике в обычных отельных тапках, причём обувал он их и под костюм, и под повседневную одежду. Свою «странную» любовь к дешёвой обуви он, вероятно, решил «привить» и своим поклонникам, выпустив пробную партию белых махровых тапок по достаточно сходной цене.Дешёвая обувь с жёлтым смайлом и логотипом бренда Drew House пришлась по душе покупателям и была очень быстро раскуплена. На сайте компании объявили о завершении продаж, но о том, когда ожидать следующую партию, и будет ли она вообще, пока не сообщается.