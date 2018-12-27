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Бренд Джастина Бибера Drew Howse торгует тапками по 350 рублей

Недавно бренд популярного канадского певца и композитора Джастина Бибера Drew Howse объявил о выпуске и продаже ограниченной партии недорогих отельных тапок. Стоимость «эксклюзивного» предмета гардероба составила всего около пяти долларов (350 руб.) за пару.

Бренд Джастина Бибера Drew Howse торгует тапками по 350 рублей

Джастин Бибер довольно экстравагантен в своих пристрастиях и не раз его замечали на публике в обычных отельных тапках, причём обувал он их и под костюм, и под повседневную одежду. Свою «странную» любовь к дешёвой обуви он, вероятно, решил «привить» и своим поклонникам, выпустив пробную партию белых махровых тапок по достаточно сходной цене.

Дешёвая обувь с жёлтым смайлом и логотипом бренда Drew House пришлась по душе покупателям и была очень быстро раскуплена. На сайте компании объявили о завершении продаж, но о том, когда ожидать следующую партию, и будет ли она вообще, пока не сообщается.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:00

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