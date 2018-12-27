Бренд Джастина Бибера Drew Howse торгует тапками по 350 рублей
Недавно бренд популярного канадского певца и композитора Джастина Бибера Drew Howse объявил о выпуске и продаже ограниченной партии недорогих отельных тапок. Стоимость «эксклюзивного» предмета гардероба составила всего около пяти долларов (350 руб.) за пару.
Джастин Бибер довольно экстравагантен в своих пристрастиях и не раз его замечали на публике в обычных отельных тапках, причём обувал он их и под костюм, и под повседневную одежду. Свою «странную» любовь к дешёвой обуви он, вероятно, решил «привить» и своим поклонникам, выпустив пробную партию белых махровых тапок по достаточно сходной цене.
Дешёвая обувь с жёлтым смайлом и логотипом бренда Drew House пришлась по душе покупателям и была очень быстро раскуплена. На сайте компании объявили о завершении продаж, но о том, когда ожидать следующую партию, и будет ли она вообще, пока не сообщается.
Джастин Бибер довольно экстравагантен в своих пристрастиях и не раз его замечали на публике в обычных отельных тапках, причём обувал он их и под костюм, и под повседневную одежду. Свою «странную» любовь к дешёвой обуви он, вероятно, решил «привить» и своим поклонникам, выпустив пробную партию белых махровых тапок по достаточно сходной цене.
Дешёвая обувь с жёлтым смайлом и логотипом бренда Drew House пришлась по душе покупателям и была очень быстро раскуплена. На сайте компании объявили о завершении продаж, но о том, когда ожидать следующую партию, и будет ли она вообще, пока не сообщается.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:00