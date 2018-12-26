Ученые установили, речные раки испытывают тревожность при линьке





Ракообразные имеют свойство линять, в этот время они прячутся в неосвещенные места и меньше исследуют окружающую среду. В период линьки раки сбрасывают панцирь, после чего съедают его. Экзоскелет пополняет организм кальцием. У речных раков за реакцию на стресс и за сам процесс линьки ответственный один гормон экдистероид. Известно, что во время стресса они пытаются избегать света. Исходя из этого, ученые решили узнать: появляется ли чувство тревоги у раков в период линьки.Результаты и описания поставленного эксперимента опубликовали в Journal of Experimental Biology. Во время эксперимента луизианских речных раков посадили по отдельности в наполовину освещенные лабиринты. Исследователи старались оберегать подопытных от стрессовых ситуаций. Благодаря эксперименту ученые установили, что наибольшее чувство тревожности ракообразные испытывают после наступления линьки на протяжении нескольких часов. А перед ее началом они покидают освещенные места. Таким образом, ученым удалось доказать, что сбрасывая панцирь, раки испытывают чувство тревоги.