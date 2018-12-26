Дочь телеведущей Тины Канделаки отчислили из МГУ





Тина Канделаки почти четыре года назад вышла во второй раз замуж за директора государственной корпорации «Ростех» Василия Бровко. До этого она была женой бизнесмена Андрея Кондрахина, в браке с которым родились дочь Мелания и сын Леонтий. Дети телезвезды живут отдельно, но постоянно общаются с матерью.Мелания уже закончила школу и поступила в один из самых престижных вузов страны, мечтая научиться профессии журналиста. В этом году она перешла уже на второй курс, но недавно стало известно о её отчислении, причём в официальном приказе значится причина «по собственному желанию».Пока достоверно неизвестно, что побудило дочь Канделаки бросить учёбу, так как ни сама девушка, ни её родственники пока не комментировали данную ситуацию. Возможно, с возрастом Мелания начала понимать, что не хочет посвящать себя журналистике, а может, просто «не потянула» учёбу, решила не тратить зря время и вскоре займётся чем-то другим.