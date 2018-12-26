АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

«Не остановить»: Эксперт оценил успешный запуск ракеты «Авангард»

Министерство обороны РФ провело пуск баллистической межконтинентальной ракеты российского подвижного грунтового комплекса стратегического назначения «Авангард». Операция прошла под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Результаты успешно проведенной операции в разговоре с журналистами Nation News оценил отставной полковник Виктор Литовкин.

«Не остановить»: Эксперт оценил успешный запуск ракеты «Авангард»

По словам военного эксперта, «Авангард» невозможно остановить, по сути, он является боевым блоком, который устанавливается на ракету. Он поднимается и на заданной высоте совершает различные маневры. Причем система работает на скорости, в разы превышающей скорость звука. Фактически, блок способен пробить любую систему ПРО. Его нереально засечь, ну и как следствие сопровождать и уничтожить. Более того, имеется интересный момент. Блок прошел испытания из реальной шахты в Оренбургской области.

Стоит отметить, что пуском руководил лично президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в Национальный центр управления обороной и отдал приказ начать испытания. Пуск из позиционного сектора Домбаровский был произведен. Условная цель находилась на полигоне в Камчатском крае, она была поражена в обозначенное время после управляемого вертикального и горизонтального маневрирования блока «Авангард».

На данном этапе комплекс запланированных испытаний боевой ракеты выполнен в полном объеме. В ближайшее время «Авангард» будет поставлен на вооружение. Это первое и единственное на данный момент гиперзвуковое оружие мира, против которого нет никаких противоракетных систем.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / Главные новости
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Не остановить»: Эксперт оценил успешный запуск
Компания «Яндекс» обнародовала самые странные
Лолита Милявская зажгла свечи на могиле великой
Ученые рассказали о пользе от ежедневного
Дочь Ольги Рапунцель не признает свою родную тетю
Ученые выявили неожиданную опасность шампуня и
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева новогоднюю
Дело о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
Пчелы экономно ведут счет, имея четыре нервных
Полина Гагарина поет зарубежные хиты, пользуясь
Звезды «Дом-2» Ендальцева и Марданшин после
Влад Соколовский опубликовал трогательное видео с
Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и
Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с
Ксения Бородина призналась, что платила за прокол
Анна Седокова впервые привела сына на ток-шоу
В Новокуйбышевске установили Деда Мороза и
Colorful выпустила свой самый ёмкий SSD-накопитель
Алла Михеева рассказала, почему завела собаку
«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после
Учёные: Кофе и алкоголь помогут прожить дольше 90
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQB выйдет на
Мария Куликова опубликовала видео своего
Наталья Сергунина посетила заключительное
Ученые раскрыли тайное предназначение геоглифов
Врачи рассказали, как отпраздновать Новый год с
Нашелся утерянный 27 лет назад картридж с игрой
Носы будущих колонистов Марса напечатали
Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние
У берегов Крыма во время шторма затонул буксир
Просмотреть все новости