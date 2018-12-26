«Не остановить»: Эксперт оценил успешный запуск ракеты «Авангард»
Министерство обороны РФ провело пуск баллистической межконтинентальной ракеты российского подвижного грунтового комплекса стратегического назначения «Авангард». Операция прошла под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Результаты успешно проведенной операции в разговоре с журналистами Nation News оценил отставной полковник Виктор Литовкин.
По словам военного эксперта, «Авангард» невозможно остановить, по сути, он является боевым блоком, который устанавливается на ракету. Он поднимается и на заданной высоте совершает различные маневры. Причем система работает на скорости, в разы превышающей скорость звука. Фактически, блок способен пробить любую систему ПРО. Его нереально засечь, ну и как следствие сопровождать и уничтожить. Более того, имеется интересный момент. Блок прошел испытания из реальной шахты в Оренбургской области.
Стоит отметить, что пуском руководил лично президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в Национальный центр управления обороной и отдал приказ начать испытания. Пуск из позиционного сектора Домбаровский был произведен. Условная цель находилась на полигоне в Камчатском крае, она была поражена в обозначенное время после управляемого вертикального и горизонтального маневрирования блока «Авангард».
На данном этапе комплекс запланированных испытаний боевой ракеты выполнен в полном объеме. В ближайшее время «Авангард» будет поставлен на вооружение. Это первое и единственное на данный момент гиперзвуковое оружие мира, против которого нет никаких противоракетных систем.
По словам военного эксперта, «Авангард» невозможно остановить, по сути, он является боевым блоком, который устанавливается на ракету. Он поднимается и на заданной высоте совершает различные маневры. Причем система работает на скорости, в разы превышающей скорость звука. Фактически, блок способен пробить любую систему ПРО. Его нереально засечь, ну и как следствие сопровождать и уничтожить. Более того, имеется интересный момент. Блок прошел испытания из реальной шахты в Оренбургской области.
Стоит отметить, что пуском руководил лично президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в Национальный центр управления обороной и отдал приказ начать испытания. Пуск из позиционного сектора Домбаровский был произведен. Условная цель находилась на полигоне в Камчатском крае, она была поражена в обозначенное время после управляемого вертикального и горизонтального маневрирования блока «Авангард».
На данном этапе комплекс запланированных испытаний боевой ракеты выполнен в полном объеме. В ближайшее время «Авангард» будет поставлен на вооружение. Это первое и единственное на данный момент гиперзвуковое оружие мира, против которого нет никаких противоракетных систем.
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:26