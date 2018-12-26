«Не остановить»: Эксперт оценил успешный запуск ракеты «Авангард»





По словам военного эксперта, «Авангард» невозможно остановить, по сути, он является боевым блоком, который устанавливается на ракету. Он поднимается и на заданной высоте совершает различные маневры. Причем система работает на скорости, в разы превышающей скорость звука. Фактически, блок способен пробить любую систему ПРО. Его нереально засечь, ну и как следствие сопровождать и уничтожить. Более того, имеется интересный момент. Блок прошел испытания из реальной шахты в Оренбургской области.Стоит отметить, что пуском руководил лично президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в Национальный центр управления обороной и отдал приказ начать испытания. Пуск из позиционного сектора Домбаровский был произведен. Условная цель находилась на полигоне в Камчатском крае, она была поражена в обозначенное время после управляемого вертикального и горизонтального маневрирования блока «Авангард».На данном этапе комплекс запланированных испытаний боевой ракеты выполнен в полном объеме. В ближайшее время «Авангард» будет поставлен на вооружение. Это первое и единственное на данный момент гиперзвуковое оружие мира, против которого нет никаких противоракетных систем.