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В Oppo анонсировали скорое появление собственного помощника Breeno

Компания Oppo анонсировала скорое появление голосового помощника Breeno, о новинке заявлено в ходе ежегодной конференции разработчиков. В ближайшей перспективе обучаемая программа станет частью экосистемы Интернета вещей.
В Oppo анонсировали скорое появление собственного помощника Breeno

Согласно информации представителей компании, Breeno является высокоинтеллектуальным ассистентом, способным воспринимать информацию и принимать решения. Указано на возможность программы проходить обучение. Помощник станет представлять те или иные персонифицированные данные, в том числе в зависимости от ситуации, причем в режиме реального времени. Это станет зависеть от предпочтений того или иного пользователя. Наряду с анонсированием нового продукта представители компании презентовали платформу навыков для интеллектуального помощника.

Новинка обеспечит возможности развития ассистента, расширяя его возможности за счёт новых функций. Используя голосовой помощник с элементами ИИ пользователи смогут осуществлять взаимодействие с различными бытовыми устройствами.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:32

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