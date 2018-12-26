В Oppo анонсировали скорое появление собственного помощника Breeno





Согласно информации представителей компании, Breeno является высокоинтеллектуальным ассистентом, способным воспринимать информацию и принимать решения. Указано на возможность программы проходить обучение. Помощник станет представлять те или иные персонифицированные данные, в том числе в зависимости от ситуации, причем в режиме реального времени. Это станет зависеть от предпочтений того или иного пользователя. Наряду с анонсированием нового продукта представители компании презентовали платформу навыков для интеллектуального помощника.Новинка обеспечит возможности развития ассистента, расширяя его возможности за счёт новых функций. Используя голосовой помощник с элементами ИИ пользователи смогут осуществлять взаимодействие с различными бытовыми устройствами.