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Компания Samsung разрабатывает собственный дрон

Южнокорейская компания Samsung начала разработку собственного дрона. Об этом свидетельствует полученный ими патент.
Компания Samsung разрабатывает собственный дрон

Компания из Южной Кореи Samsung выпускает большое количество устройств, значительный сегмент которых присутствуют в цифровой и бытовой технике. В ближайшем будущем компания планирует начать выпускать дроны. Данная информация стала известна широкой аудитории благодаря патенту, который описывает портативный беспилотный летательный аппарат, имеющий складывающиеся лопасти. Устройство оснащено множеством различных датчиков, включая датчик ультразвука, гироскоп, барометр и компас.

По неподтвержденной информации из Интернета, анонс дрона совпадет с представлением потребительской аудитории нового смартфона. Новинка будет предлагаться разработчиками как аксессуар для телефонов нового поколения.Напомним, что компания Samsung впервые упомянула о производстве дронов еще два года назад, в 2016-м.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:58

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