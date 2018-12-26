Объявившийся странным образом внук Мордюковой требует наследства





О наследнике Нонны Мордюковой никто не знал до последнего момента. Как известно, сын актрисы от брака с Вячеславом Тихоновым Владимир скончался в возрасте 40 лет, поэтому наследство артистки досталось ее родным сестрам. Одной из них - Наталье Катаевой, артистка и завещала недвижимость в Москве. Именно на нее, кажется, и претендует молодой мужчина. О внучатом племяннике Нонны Мордюковой сообщила Лилиана Новикова. Женщина рассказала, что ее сын приходится родственником знаменитой артистки и может претендовать на ее недвижимость. Сын Натальи Катаевой был гражданским мужем женщины. Они познакомились в 1992 году, а спустя два года у них появился сын. Отцовство было установлено, супруги прожили вместе 8 лет.По словам Новиковой, муж в итоге ее бросил, а затем вместе со свекровью выставил за дверь. Сестра Мордюковой рассказала, что ее невестка не очень приличная женщина, продавшая квартиру и прокутившая вырученные за нее средства. Новикова была возмущена обвинениями бывшей свекрови. Она рассказала, что не могла продать жилье, поскольку не имела на него прав, сделал это бывший супруг, который и деньги все спустил.Ответить на вопрос о том, чего требует Новикова, у женщины не получилось. Дело в том, что наследство делить вроде как рано, поскольку сестра Мордюковой жива. В итоге Лилиана Новикова попросила бывшую свекровь прописать у себя внука. Внучатый племянник звезды при этом заявил, что его наследство тети не интересует, он просто хочет наладить отношения с родней по линии отца.