Загадочные кедровые круги в Японии оказались результатом длительного эксперимента





Больше сорока лет назад японцы положили начало интересному эксперименту – высадили молодые деревья японского кедра под определённым углом и сформировали два огромных идеально ровных круга с десятью рядами в каждом. Изначально планировалось через пять-десять лет закончить эксперимент и вырубить кедры, но впоследствии решили всё оставить как есть, и наблюдать, чем же, в конце концов, закончится эксперимент.В итоге японцы привлекли к своим необычным лесам с загадочными кругами немалый интерес многих жителей не только своей страны, но и всей планеты. По поводу происхождения удивительного явления много лет строились разные версии – от «руки» пришельцев до необычной природной аномалии. На деле всё оказалось проще, но не менее интересно.Примечательно, с годами расстояние между кольцами кругов увеличивается, но разгадать причину этого, вероятно, придётся уже потомкам экспериментаторов. Кроме того, и стволы деревьев изменяют свою форму, выгибаясь наружу. Пока учёные не могут найти ответ на странные факты роста деревьев и не имеют ни одной «стоящей» версии.