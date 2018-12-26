Загадочные кедровые круги в Японии оказались результатом длительного эксперимента
Идеально ровные окружности из кедровых деревьев в лесах японской провинции Миядзаки уже несколько лет будоражат умы интернет-пользователей, изучающих снимки Земли, сделанные со спутника. Недавно выяснилось, это вовсе не паранормальное явление, а результат эксперимента специалистов Министерства сельского хозяйства Японии, начатый ещё в 1973 году.
Больше сорока лет назад японцы положили начало интересному эксперименту – высадили молодые деревья японского кедра под определённым углом и сформировали два огромных идеально ровных круга с десятью рядами в каждом. Изначально планировалось через пять-десять лет закончить эксперимент и вырубить кедры, но впоследствии решили всё оставить как есть, и наблюдать, чем же, в конце концов, закончится эксперимент.
В итоге японцы привлекли к своим необычным лесам с загадочными кругами немалый интерес многих жителей не только своей страны, но и всей планеты. По поводу происхождения удивительного явления много лет строились разные версии – от «руки» пришельцев до необычной природной аномалии. На деле всё оказалось проще, но не менее интересно.
Примечательно, с годами расстояние между кольцами кругов увеличивается, но разгадать причину этого, вероятно, придётся уже потомкам экспериментаторов. Кроме того, и стволы деревьев изменяют свою форму, выгибаясь наружу. Пока учёные не могут найти ответ на странные факты роста деревьев и не имеют ни одной «стоящей» версии.
Больше сорока лет назад японцы положили начало интересному эксперименту – высадили молодые деревья японского кедра под определённым углом и сформировали два огромных идеально ровных круга с десятью рядами в каждом. Изначально планировалось через пять-десять лет закончить эксперимент и вырубить кедры, но впоследствии решили всё оставить как есть, и наблюдать, чем же, в конце концов, закончится эксперимент.
В итоге японцы привлекли к своим необычным лесам с загадочными кругами немалый интерес многих жителей не только своей страны, но и всей планеты. По поводу происхождения удивительного явления много лет строились разные версии – от «руки» пришельцев до необычной природной аномалии. На деле всё оказалось проще, но не менее интересно.
Примечательно, с годами расстояние между кольцами кругов увеличивается, но разгадать причину этого, вероятно, придётся уже потомкам экспериментаторов. Кроме того, и стволы деревьев изменяют свою форму, выгибаясь наружу. Пока учёные не могут найти ответ на странные факты роста деревьев и не имеют ни одной «стоящей» версии.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:30