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Товарные экземпляры хэтчбека Skoda Scala заметили в Европе

Компания Skoda начнет производить хэтчбек Scala в 2019 году. В Европе замечены первые товарные экземпляры новинки. Модель проходит тестирование, автомобили испытывают на дорогах Чехии и ФРГ.
Товарные экземпляры хэтчбека Skoda Scala заметили в Европе

Общественности 5-дверный хэтчбек Scala представили в начале второй декады декабря. На основном конвейере новинка сменит модель Rapid. Автомобиль построили на универсальной платформе MQB, она создана концерном Volkswagen. Визуально дизайн кузова машины выстроят, ориентируясь на прототип Vision RS. Хэтчбек получит следующие размеры: длина - 4362, высота - 1471 мм, ширина - 1793 мм. Колесная база не превысит 2649 мм. Пространство в салоне практически совпадает с моделью Octavia. Багажное отделение имеет объём 4670 л. В салоне установлена цифровая панель приборов с сенсорным экраном размером 9,2 дюйма. Имеется система дистанционного управления базовыми функциями через интернет при помощи смартфона.

В линейку моторов включили ДВС объемом 1,0 и 1,5 л., они имеют мощность 95-150 л. с. Предусмотрен и дизельный 1,0-литровый 90-сильный агрегат. Трансмиссией является 6-скоростная МКПП или роботизированная система DSG7.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:07

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