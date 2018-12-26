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Плачущая Настя Ивлеева сообщила об уходе из проекта «Орел и Решка. Перезагрузка»

Звездная телеведущая и блогер Настя Ивлеева обнародовала в своем микроблоге в соцсети Instagram видео, в котором со слезами на глазах сообщила об окончании проекта «Орел и Решка. Перезагрузка» и своем уходе из шоу. Знаменитость поблагодарила за это удивительное путешествие, длиной в 2 года, призналась поклонникам в любви и заявила о том, что где заканчивается одна история, обязательно начинается другая.
Плачущая Настя Ивлеева сообщила об уходе из проекта «Орел и Решка. Перезагрузка»

Настя Ивлеева вела программу «Орел и Решка. Перезагрузка» целых два года. Напарником телеведущей был вначале Антон Птушкин, а позже Евсей Ковалев. Именно со своим первым коллегой звезда совершила последнее путешествие в рамках этого популярного проекта и простилась со зрителями в свойственной ей, романтичной манере. Прощаясь, звездная теледива не смогла сдержать слез. В комментарии к видео Настя Ивлеева призналась, что теперь находится в ступоре от разрывающих на кусочки воспоминаний и эмоций, и отметила, что «Пту все знает». Позже подтверждение о том, что программа «Орел и Решка. Перезагрузка» закончилась, авторы подтвердили на странице проекта. Они сообщили, что Настя Ивлеева и другие ведущие совершили 80 путешествий и намотали за это время тысячи километров. В сообщении сказано, что «когда-нибудь этот момент должен был настать».
Плачущая Настя Ивлеева сообщила об уходе из проекта «Орел и Решка. Перезагрузка»

Настя Ивлеева не стала рассказывать о своих планах на будущее, но судя по всему, пытать свое счастье в кастинге ведущих для нового проекта «Орла и Решки» она не будет. У звезды уже более 10 миллионов подписчиков в Instagram и не исключено, что знаменитая блондинка запустит собственное шоу, тем более, что она уже занимается продвижением некоторых своих проектов.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:42

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