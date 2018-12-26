Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева новогоднюю ночь проведут вдали друг от друга





Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе женаты уже около четырёх лет, но их отношения длятся уже гораздо дольше. Пара пережила вместе многое – и критику, и непонимание. Известно, старший сын звёзд Константин родился ещё в то время, когда Меладзе жил с супругой Ириной. Тем не менее, общие неприятности, вероятно, ещё больше сплотили артистов, и теперь единственное, о чём они могут сожалеть – это праздники, проведённые порознь.Так и в этом году супругам не удастся услышать вместе бой курантов и лично поздравить друг друга с Новым годом. Джанабаева говорит, супруг в праздничную ночь будет давать концерт в другой стране, а она украсит своим талантом российскую сцену. Поэтому поздравления они услышат только по телефону, а уже следующее утро планируют встретить вместе.На новогодних каникулах Меладзе с супругой и двумя сыновьями собираются отдохнуть в тёплых странах. Альбина с сожалением говорит, больше недели отпуска они не могут себе позволить: у родителей концерты, а у детей школа и детский сад.