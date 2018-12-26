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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева новогоднюю ночь проведут вдали друг от друга

Звёздная семья Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, как впрочем, и большинство эстрадных исполнителей, проведут новогоднюю ночь вдали друг от друга. Певица говорит, вместо совместного праздничного ужина их ожидает, в лучшем случае, завтрак.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева новогоднюю ночь проведут вдали друг от друга

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе женаты уже около четырёх лет, но их отношения длятся уже гораздо дольше. Пара пережила вместе многое – и критику, и непонимание. Известно, старший сын звёзд Константин родился ещё в то время, когда Меладзе жил с супругой Ириной. Тем не менее, общие неприятности, вероятно, ещё больше сплотили артистов, и теперь единственное, о чём они могут сожалеть – это праздники, проведённые порознь.

Так и в этом году супругам не удастся услышать вместе бой курантов и лично поздравить друг друга с Новым годом. Джанабаева говорит, супруг в праздничную ночь будет давать концерт в другой стране, а она украсит своим талантом российскую сцену. Поэтому поздравления они услышат только по телефону, а уже следующее утро планируют встретить вместе.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева новогоднюю ночь проведут вдали друг от друга

На новогодних каникулах Меладзе с супругой и двумя сыновьями собираются отдохнуть в тёплых странах. Альбина с сожалением говорит, больше недели отпуска они не могут себе позволить: у родителей концерты, а у детей школа и детский сад.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:36

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