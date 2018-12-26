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Звезды «Дом-2» Ендальцева и Марданшин после расставания собираются встречаться для интима

Участники телестройки «Дом-2» Настя Ендальцева и Саймон Марданшин провели страстную ночь и объявили себя парой, правда на следующий день парень отказался от подобных намерений, но девушка объявила, что встречаться они будут, чтобы «волшебничать».

Настя объяснила, что Саймон решительно поставил точку в их романтических отношениях, но от интима с ней не отказывается. Более того, пара продолжает флиртовать, целовать и обниматься, а также проводит много времени вместе.

Звезды «Дом-2» Ендальцева и Марданшин после расставания собираются встречаться для интима

Ендальцева считает, что слово «пара» всего лишь название, и не скрывает, что за несколько совместно проведенных недель у нее появились чувства к Саймону, но она не намерена давить на него и терпеть странное поведение.

Девушка не намерена подстраиваться под Марданшина и собирается просто заниматься своей жизнью, а ее партнер по сексу – своей.

Звезды «Дом-2» Ендальцева и Марданшин после расставания собираются встречаться для интима

Также Настя не исключает, что их встречи продолжатся и за Периметром, хотя бы для того, чтобы страстно заняться «волшебством».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:59

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