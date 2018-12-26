Кроссовер FAW Besturn X40 в РФ начнут продавать весной 2019 года
FAW планирует начать в РФ в апреле-мае 2019 года продажи компактного кроссовера Besturn X40. Под капотом новинки размещен 1,6-литровый 108-сильный мотор. В базовой комплектации машина получит в том числе и боковые подушки безопасности.
В качестве трансмиссии предложили 5-ступенчатую КПП, предусмотрен вариант и с 6-скоростной АКПП производства японской компании Aisin. Стоимость кроссовера объявят перед началом продаж, на российском рынке новинка станет конкурировать с Chery Tiggo 3 и Changan CS35. Согласно имеющейся информации, кроссовер Besturn X40 2019 года получит задние датчики парковки и систему контроля давления в шинах. Машина имеет 17-дюймовые колёсные диски, установлено крепление детского кресла Isofix. В салоне имеется система мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном. В РФ можно приобрести среднеразмерный кроссовер Besturn X80 в трёх комплектациях.
На протяжении года в стране реализовали 1,4 тыс. автомобилей компании FAW. Это превышает на 150% показатели реализации 2017 года. Продажи машин производитель намерен увеличить, доведя их до 2,2 тыс. экземпляров, учитывая ожидаемый вывод на рынок РФ кроссовера Besturn X40.
В качестве трансмиссии предложили 5-ступенчатую КПП, предусмотрен вариант и с 6-скоростной АКПП производства японской компании Aisin. Стоимость кроссовера объявят перед началом продаж, на российском рынке новинка станет конкурировать с Chery Tiggo 3 и Changan CS35. Согласно имеющейся информации, кроссовер Besturn X40 2019 года получит задние датчики парковки и систему контроля давления в шинах. Машина имеет 17-дюймовые колёсные диски, установлено крепление детского кресла Isofix. В салоне имеется система мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном. В РФ можно приобрести среднеразмерный кроссовер Besturn X80 в трёх комплектациях.
На протяжении года в стране реализовали 1,4 тыс. автомобилей компании FAW. Это превышает на 150% показатели реализации 2017 года. Продажи машин производитель намерен увеличить, доведя их до 2,2 тыс. экземпляров, учитывая ожидаемый вывод на рынок РФ кроссовера Besturn X40.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:00