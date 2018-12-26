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Компания «Яндекс» обнародовала самые странные поисковые запросы 2018 года

Компания «Яндекс» запустила генератор новогодних предсказаний, созданный на основе самых невероятных и странных поисковых запросов 2018 года. Специально для этого была создана страница, на которой можно, нажав на клавишу в центре вращающегося круга, получить самый оригинальный ответ.
Компания «Яндекс» обнародовала самые странные поисковые запросы 2018 года

Как сказано на ресурсе «Яндекса», компания постоянно изучает работу своих самых разных сервисов, но больше всего уделяет внимание данным Поиска. Иногда, признались разработчики, им попадаются невероятные запросы, которые, как говорится, нарочно не придумаешь. Они бывают трогательными, смешными и парадоксальными. При этом все данные обезличенные, поэтому нарушить конфиденциальность не представляется возможным. По этой причине самые смешные и неожиданные запросы было решено использовать для создания генератора новогодних предсказаний. Работает он просто, необходимо нажать на кнопку в центре «волшебного» круга, получить текст и задуматься, к чему это может быть.

В список попали например такие запросы: «как добраться от масложирокомбината до седьмого неба», «если бы мыши умели говорить», «что-нибудь для радости что это», «очень сильный засос», «сознательная жизнь со скольки», «места подогретое солнышком», «рифмы прячьтесь», «как правильно вести инстаграм кота», «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе», «зачем человеку кот», «нога Акинфеева обои», «мстители война без конечностей смотреть онлайн», «как отомстить мужчине рыбе», «как вернуть расположение кота».

В общем, перечислять странные запросы пользователей можно до бесконечности. Некоторые из них заставляют улыбнуться, другие - просто повергают в шок. Ознакомиться с тем, что интересует пользователей Сети, можно здесь.



 
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Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:16

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