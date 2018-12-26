Лолита Милявская зажгла свечи на могиле великой актрисы Фаины Раневской

Лолита Милявская, как оказалось, может быть не только шумной и эпатажной, но и душевной и ранимой. Недавно на странице в Instagram она опубликовала небольшой видеоролик, в котором рассказала о выполненном обещании великой актрисе Фаине Раневской.В прошлом году Милявская исполнила песню на стихи и музыку Алексея Романова, которая вызывает у слушателей искренние слёзы. Певица признаётся, именно Фаина Георгиевна с небес курировала эту песню, и в благодарность она проведала её могилу и зажгла свечи. Лолита попросила всех, у кого будет возможность, хоть иногда приходить на кладбище, чтобы почтить память Раневской.Поклонники остались очень тронуты искренним поступком Милявской, многие написали слова благодарности за шикарное исполнение песни и за то, что не все забывают ушедших великих людей. Также многие отмечают, посещать могилы очень важно, души на небесах радуются, что они не забыты.