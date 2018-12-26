Лолита Милявская зажгла свечи на могиле великой актрисы Фаины Раневской
Популярная российская певица Лолита Милявская в преддверии Нового года выполнила своё последнее обещание, посетив могилу одной из величайших актрис 20 века Фаины Георгиевны Раневской. Вместе с автором слов песни «Раневская» Алексеем Романовым они зажгли свечи на могиле актрисы на Новом Донском кладбище в Москве.
Лолита Милявская, как оказалось, может быть не только шумной и эпатажной, но и душевной и ранимой. Недавно на странице в Instagram она опубликовала небольшой видеоролик, в котором рассказала о выполненном обещании великой актрисе Фаине Раневской.
В прошлом году Милявская исполнила песню на стихи и музыку Алексея Романова, которая вызывает у слушателей искренние слёзы. Певица признаётся, именно Фаина Георгиевна с небес курировала эту песню, и в благодарность она проведала её могилу и зажгла свечи. Лолита попросила всех, у кого будет возможность, хоть иногда приходить на кладбище, чтобы почтить память Раневской.
Поклонники остались очень тронуты искренним поступком Милявской, многие написали слова благодарности за шикарное исполнение песни и за то, что не все забывают ушедших великих людей. Также многие отмечают, посещать могилы очень важно, души на небесах радуются, что они не забыты.
Лолита Милявская, как оказалось, может быть не только шумной и эпатажной, но и душевной и ранимой. Недавно на странице в Instagram она опубликовала небольшой видеоролик, в котором рассказала о выполненном обещании великой актрисе Фаине Раневской.
В прошлом году Милявская исполнила песню на стихи и музыку Алексея Романова, которая вызывает у слушателей искренние слёзы. Певица признаётся, именно Фаина Георгиевна с небес курировала эту песню, и в благодарность она проведала её могилу и зажгла свечи. Лолита попросила всех, у кого будет возможность, хоть иногда приходить на кладбище, чтобы почтить память Раневской.
Поклонники остались очень тронуты искренним поступком Милявской, многие написали слова благодарности за шикарное исполнение песни и за то, что не все забывают ушедших великих людей. Также многие отмечают, посещать могилы очень важно, души на небесах радуются, что они не забыты.