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Лолита Милявская зажгла свечи на могиле великой актрисы Фаины Раневской

Популярная российская певица Лолита Милявская в преддверии Нового года выполнила своё последнее обещание, посетив могилу одной из величайших актрис 20 века Фаины Георгиевны Раневской. Вместе с автором слов песни «Раневская» Алексеем Романовым они зажгли свечи на могиле актрисы на Новом Донском кладбище в Москве.

Лолита Милявская зажгла свечи на могиле великой актрисы Фаины Раневской

Лолита Милявская, как оказалось, может быть не только шумной и эпатажной, но и душевной и ранимой. Недавно на странице в Instagram она опубликовала небольшой видеоролик, в котором рассказала о выполненном обещании великой актрисе Фаине Раневской.

В прошлом году Милявская исполнила песню на стихи и музыку Алексея Романова, которая вызывает у слушателей искренние слёзы. Певица признаётся, именно Фаина Георгиевна с небес курировала эту песню, и в благодарность она проведала её могилу и зажгла свечи. Лолита попросила всех, у кого будет возможность, хоть иногда приходить на кладбище, чтобы почтить память Раневской.


Поклонники остались очень тронуты искренним поступком Милявской, многие написали слова благодарности за шикарное исполнение песни и за то, что не все забывают ушедших великих людей. Также многие отмечают, посещать могилы очень важно, души на небесах радуются, что они не забыты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:07

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