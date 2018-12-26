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Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и общаться с Ильей Яббаровым

Многие зрители телепроекта еще помнят, как в периметр пришла Маргарита Ларченко и покорила их сердца буквально с первого взгляда, поскольку пообещала избавить «Дом-2» от легкодоступных девушек.

Однако со временем мнение о ней у публики изменилось. Рита начала крутить роман с Ильей Яббаровым, который пытался наладить отношения с беременной Аленой Савкиной, но после прекратил всякие попытки, решив попытать счастье в объятьях блондинки.

Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и общаться с Ильей Яббаровым

Сейчас со стороны кажется, что у ребят все хорошо, но, как оказалось, на самом деле у них большие проблемы, так как родители Ларченко не хотят принимать Яббарова в свою семью, а потому избегают общения с ним. Но в тоже время встречаться с Ильей они дочери не запрещают.

Так, несколько дней назад на связь с редакторами журнала «Дом-2» вышли мама и папа Риты и рассказали о детстве дочери, ее увлечениях и предпочтениях. Разговор коснулся и участия в реалити-шоу.

Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и общаться с Ильей Яббаровым

По словам Елены Александровны, Маргарита была очень активным ребенком и развивалась быстрее своих одногодок. Чуть повзрослев, девочка стала очень любознательной и часто подслушивала разговоры взрослых из-за чего друзья мамы называли ее «большим ухом».

Затрагивая тему отношений, женщина отмечает, что дочь уже взрослая и вправе самостоятельно решать, с кем ей жить. Однако прошлое Ильи ее все же смущает.

Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и общаться с Ильей Яббаровым

Что касается отца, то долгое время девушка его не признавала и считала, что ее папа – это дедушка, поскольку родной отец был моряком и часто ходил в плавания, от чего родные его практически не видели. Позже ситуация изменилась, и сейчас Рита прислушивается к мнению папы, ждет его одобрения, оценки поведения, для нее это очень важно.

По словам мужчины, он старается ничего не говорить дочери про Илью, поскольку не одобряет ее выбор. До проекта у Риты было достаточно достойных ухажеров, которых она непременно с ним знакомила, но сейчас Александр Анатольевич не готов общаться с Яббаровым.

«Мне не очень хочется знакомиться с Ильёй. Я не вижу Риту с ним в дальнейшем. Скорее всего, все это только в рамках проекта. Если она останется с ним, то Яббарову очень повезёт. Естественно, я приму любой её выбор», - подытожил мужчина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:50

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