Ученые рассказали о пользе от ежедневного потребления трех фиников





Проведенное Департаментом продовольствия и питания наук исследование доказало, что употребление в ежедневном рационе плодов финиковой пальмы, способно улучшить состояние толстой кишки. Это происходит благодаря увеличению роста полезных бактерий. Финики также помогают задерживать развитие клеток рака. Ученые подчеркнули, что данный продукт оказывает моментальный и долговременный эффект на организм человека. В состав этого продукта питания входит сахар, фруктоза, глюкоза и сахароза – они способны моментально прибавить сил. Эксперты отмечают, что несмотря на это, финики нельзя сравнивать с энергетиком, так как они богаты натуральными компонентами, например, витаминами, калием и магнием.Финики помогают очищению кишечника. Если употреблять плод на протяжении недели, то можно заметить улучшение в работе желудочно-кишечного тракта. На работу мозга влияет витамин В6, который входит в состав фиников. Калий в составе фрукта помогает снизить воспалительный прогресс при диагнозе геморрой. Он уменьшает количество "нехорошего" холестерина, помогая избежать инфарктов и инсультов.