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Ученые выявили неожиданную опасность шампуня и зубной пасты для детей

Группа ученых-исследователей из Калифорнийского университета в Беркли выявили неожиданную опасность, которую несут шампунь и зубная паста для детей. По утверждению специалистов, химические вещества, входящие в состав этих средств, могут привести к преждевременному половому созреванию, что может закончиться психическими расстройствами и онкологией груди и половых органов.
Ученые выявили неожиданную опасность шампуня и зубной пасты для детей

В проведенном исследовании приняли участие почти 400 девочек, наблюдение за здоровьем которых велось с самого рождения и до пубертатного периода. Ученые установили главные факторы, оказывающие влияние на развитие детей. При этом у некоторых девочек были замечены признаки преждевременного полового созревания. В частности уже в 8 лет у них начиналась менструация, и наблюдалось значительное увеличение молочных желез. Специалисты считают, что с взрослением такие девочки столкнуться с рядом социальных проблем и будут иметь риски асоциального поведения в подростковом возрасте. Девочки, заверяют ученые, вступать в пубертатный период должны не ранее 11 лет.

По мнению авторов исследования, к раннему взрослению детей приводят некоторые химические соединения, содержащиеся в средства гигиены. Речь идет о фенолах, фталатах и парабенах. Они действуют наподобие гормонов и ведут к сбоям в организме, что заканчивается проблемами с эндокринной системой. Ученые намерены подтвердить свои выводы в будущих экспериментах.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:40

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