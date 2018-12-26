Ученые выявили неожиданную опасность шампуня и зубной пасты для детей





В проведенном исследовании приняли участие почти 400 девочек, наблюдение за здоровьем которых велось с самого рождения и до пубертатного периода. Ученые установили главные факторы, оказывающие влияние на развитие детей. При этом у некоторых девочек были замечены признаки преждевременного полового созревания. В частности уже в 8 лет у них начиналась менструация, и наблюдалось значительное увеличение молочных желез. Специалисты считают, что с взрослением такие девочки столкнуться с рядом социальных проблем и будут иметь риски асоциального поведения в подростковом возрасте. Девочки, заверяют ученые, вступать в пубертатный период должны не ранее 11 лет.По мнению авторов исследования, к раннему взрослению детей приводят некоторые химические соединения, содержащиеся в средства гигиены. Речь идет о фенолах, фталатах и парабенах. Они действуют наподобие гормонов и ведут к сбоям в организме, что заканчивается проблемами с эндокринной системой. Ученые намерены подтвердить свои выводы в будущих экспериментах.