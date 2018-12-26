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Ксения Бородина призналась, что платила за прокол ушей старшей дочери Маруси 10 тысяч

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в личном микроблоге пост, в котором попросила у своих подписчиков совета.

Ксения разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором поинтересовалась у фанатов, нужно ли ей уже прокалывать уши младшей наследнице Теоне.

Ксения Бородина призналась, что платила за прокол ушей старшей дочери Маруси 10 тысяч

Бородина призналась, что когда она прокалывала уши старшей дочери Маруси, ей пришлось заплатить за два прокола 10 тысяч рублей. Нужно сказать, что телезнаменитость обратила особое внимание на то, что салон, в котором она прокалывала наследнице уши, был очень известным, однако в нем работали непрофессиональные мастера.

Ксюша вспомнила, что 5-летняя Маруся не только сильно плакала и устроила настоящую истерику после первого прокола, но и напрочь отказывалась давать ушко, чтобы ей сделали второй прокол. И несмотря на то, что Бородине все-таки удалось уговорить дочь, прокол был сделан на краю мочки.

«..Серьги оттягивали ушко, и выглядело все это не хорошо», - подметила телеведущая «Дома-2».


Ксения Бородина призналась, что платила за прокол ушей старшей дочери Маруси 10 тысяч

Также Бородина рассказала поклонникам, что сейчас ее младшая дочь 3-летняя Теона начала просить у нее сережки. Только вот Ксения не знает, можно ли уже прокалывать уши или же лучше повременить с этой процедурой из-за негативного опыта со старшей наследницей.

Нужно сказать, что многие интернет-пользователи отреагировали на новый пост ведущей «Дома-2». Один за другим читатели принялись давать Ксении советы, а кое-кто и вовсе опять указал Бородиной на то, что они с Курбаном неправильно воспитывают Теону.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:36

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