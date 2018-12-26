Пчелы экономно ведут счет, имея четыре нервных клетки в «мозге»





Человек смотрит на все предметы сразу, подсчитывая их в совокупности. Исследователи из университета королевы Марии провели компьютерное моделирование, они скомпоновали «мозг» пчелы и провели расчёты. Учёные установили, что подобная модель органа может считать объекты от одного до четырёх, исследуя их последовательно. Подобный способ позволяет мозгу экономить энергию. Человек, анализируя все предметы сразу, напрягает орган, это приводит к излишним энергозатратам. Специалисты сделали вывод: пчёлы и другие представители земной фауны используют неизвестные человеку методы счёта. При этом нагрузка на мозг находится на минимальном уровне, это крайне важно, учитывая объёмы органа у насекомых.Результаты научной работы можно использовать при создании нейросети, управляющей автономными мини-роботами. Это станет возможным при подборе энергетически выгодных и простых алгоритмов.