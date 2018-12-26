В Новокуйбышевске установили Деда Мороза и Снегурочку, похожих на персонажей из фильмов ужасов
В Новокуйбышевске Самарской области местные власти установили около центральной елки города странные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Местные жители заявляют, что эта жуткая композиция пугает не только детей, а и взрослых, причем делает это не хуже, чем персонажи из фильмов ужасов.
Фотография пугающих фигур Деда Мороза и Снегурочки, сделанная в Новокуйбышевске, была опубликована в социальных сетях. Как оказалось, это произведение искусства местные чиновники установили напротив здания городской администрации. Новогодние персонажи оказались настолько жуткими, что реакция горожан не заставила себя ждать. Местные жители требуют в социальных сетях предоставить им автора этого так называемого творчества и спрашивают у «горе-художника», который «все это» придумал, куда он подевал шапку до бровей, бороду, широкие брови и другие традиционные атрибуты Деда Мороза.
Жители заявляют, что автор этого «непропорционального ужаса» обязательно должен выслушать народное мнение о его творчестве и предполагают, что композицию создали инопланетяне. Не меньше гнева вызвала и фигура Снегурочки. Она оказалась не такой страшной, как Дед Мороз, но и приятных эмоций у местного населения не вызвала.
Пользователи пишут, что дети, которые с таким нетерпением ждали появления на площади сказочных героев, сильно разочарованы и даже не решаются к ним подходить. При этом горожане не теряют надежды, что власти услышат народное возмущение и успеют до Нового года заменить пугающие фигуры на более дружелюбные и симпатичные.
Фотография пугающих фигур Деда Мороза и Снегурочки, сделанная в Новокуйбышевске, была опубликована в социальных сетях. Как оказалось, это произведение искусства местные чиновники установили напротив здания городской администрации. Новогодние персонажи оказались настолько жуткими, что реакция горожан не заставила себя ждать. Местные жители требуют в социальных сетях предоставить им автора этого так называемого творчества и спрашивают у «горе-художника», который «все это» придумал, куда он подевал шапку до бровей, бороду, широкие брови и другие традиционные атрибуты Деда Мороза.
Жители заявляют, что автор этого «непропорционального ужаса» обязательно должен выслушать народное мнение о его творчестве и предполагают, что композицию создали инопланетяне. Не меньше гнева вызвала и фигура Снегурочки. Она оказалась не такой страшной, как Дед Мороз, но и приятных эмоций у местного населения не вызвала.
Пользователи пишут, что дети, которые с таким нетерпением ждали появления на площади сказочных героев, сильно разочарованы и даже не решаются к ним подходить. При этом горожане не теряют надежды, что власти услышат народное возмущение и успеют до Нового года заменить пугающие фигуры на более дружелюбные и симпатичные.
Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:18