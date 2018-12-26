Полина Гагарина поет зарубежные хиты, пользуясь феном вместо микрофона

Недавний видеоролик показал, как знаменитость дает сольные концерты во время укладки волос. В опубликованном посте Полина исполняет знаменитые зарубежные композиции в фен, как это порой делают маленькие девочки. Звезда повеселилась сама и подняла настроение всем подписчикам.Полина Гагарина любит радовать фанатов постоянными публикациями в своем микроблоге. Певица не боится быть смешной перед фолловерами. Это подтверждает ролик, в котором знаменитость продемонстрировала, как выходит на импровизированную сцену с феном-микрофоном в руках. Гагарина настолько увлеклась, что ее наследнику Андрею довелось настоять на освобождении мамой ванной комнаты.Поклонники певицы моментально оценили ее юмор. Комментируя видео, фанаты поблагодарили звезду за ее юмор. В течении 20 минут публикацию просмотрели более 30 тысяч раз.