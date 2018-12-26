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Полина Гагарина поет зарубежные хиты, пользуясь феном вместо микрофона

Певица Полина Гагарина исполнила зарубежные хиты, пока укладывала волосы в ванной комнате. Соответствующее видео появилось на странице в социальной сети Instagram артистки, которая эффектно показала, как фен можно использовать вместо микрофона.
Полина Гагарина поет зарубежные хиты, пользуясь феном вместо микрофона

Недавний видеоролик показал, как знаменитость дает сольные концерты во время укладки волос. В опубликованном посте Полина исполняет знаменитые зарубежные композиции в фен, как это порой делают маленькие девочки. Звезда повеселилась сама и подняла настроение всем подписчикам.

Полина Гагарина любит радовать фанатов постоянными публикациями в своем микроблоге. Певица не боится быть смешной перед фолловерами. Это подтверждает ролик, в котором знаменитость продемонстрировала, как выходит на импровизированную сцену с феном-микрофоном в руках. Гагарина настолько увлеклась, что ее наследнику Андрею довелось настоять на освобождении мамой ванной комнаты.

Поклонники певицы моментально оценили ее юмор. Комментируя видео, фанаты поблагодарили звезду за ее юмор. В течении 20 минут публикацию просмотрели более 30 тысяч раз.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:05

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