Влад Соколовский опубликовал трогательное видео с дочерью и признался ей в любви

В микроблоге Влада Соколовского появилось невероятно трогательное видео с дочкой. На кадрах видно, что звездный родитель с огромной радостью проводит время со своей наследницей. Он весело подбрасывает дочурку вверх, а она ему в ответ радостно кричит слово «привет» и улыбается. Певец кружит с наследницей посреди улицы и вместе с дочкой наблюдает за падающим снегом. Девочка при этом счастливо улыбается. Под видео Влад Соколовский написал: «Сладкая моя девочка! Как же я тебя невероятно люблю».Многочисленные подписчики поспешили отреагировать на свежую публикацию звездного артиста. Поклонники делают комплименты молодому отцу и сожалеют о том, что они с супругой больше не вместе.«Такая малышка хорошенькая! Очень жаль, что не в полной семье растет», «Желаю вашей семье счастья - хочу, чтобы ваша семья стала опять единым целым, красивая и молодая семья», «У вас такая красивая семья была, ну почему Вы не вместе?», «Влад, вы такой счастливый с ней, вам очень идёт быть папой», - пишут фанаты.К слову, о том, что Влад Соколовский и Рита Дакота смогли после развода наладить отношения, стало известно совсем недавно. Бывшие супруги сообщили, что сделали это ради дочери Мии.