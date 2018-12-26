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Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с богиней Венерой

Знаменитая российская гимнастка и телеведущая, супруга резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками в Instagram снимком, сделанным во время посещения Третьяковской галереи. Поклонники сравнили ведущую с римской богиней красоты Венерой, настолько идеально она выглядела в чёрном платье-бюстье со шлейфом.

Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с богиней Венерой

Ляйсан Утяшева даже после завершения спортивной карьеры имеет подтянутую женственную фигуру. На её соблазнительных параметрах не сказалось даже рождение двух детей – 5-летнего сына Роберта и 3-летней дочери Софии, она всё так же красива и стройна. Супруга известного шоумена Павла Воли достаточно часто демонстрирует свою идеальную фигуру, но последний снимок всё равно смог поразить её фанатов.

Ведущая для посещения Третьяковской галереи выбрала шикарное чёрное платье со шлейфом и открытыми плечами. Поклонники сразу же отметили, в этом наряде и в такой спокойно-интеллигентной обстановке она очень похожа на Венеру, а некоторые написали, что Утяшева выглядит даже лучше богини.

Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с богиней Венерой

Вряд ли Ляйсан Утяшева планировала такое восхищение своим образом, в записи к посту она делится умиротворённым состоянием после посещения своего «места силы» и любования картинами известных корифеев. Но подписчики отреагировали именно так, за несколько часов поставив под постом больше пятидесяти тысяч лайков и написав огромное количество слов восхищения.

«Шикарная, изящная женщина!», «Какая грация! Богиня!», «Само совершенство!!! Вы идеальны!!!», - вот только некоторые из восторженных комментариев подписчиков Утяшевой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:42

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