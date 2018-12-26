Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с богиней Венерой

«Шикарная, изящная женщина!», «Какая грация! Богиня!», «Само совершенство!!! Вы идеальны!!!», - вот только некоторые из восторженных комментариев подписчиков Утяшевой.

Ляйсан Утяшева даже после завершения спортивной карьеры имеет подтянутую женственную фигуру. На её соблазнительных параметрах не сказалось даже рождение двух детей – 5-летнего сына Роберта и 3-летней дочери Софии, она всё так же красива и стройна. Супруга известного шоумена Павла Воли достаточно часто демонстрирует свою идеальную фигуру, но последний снимок всё равно смог поразить её фанатов.Ведущая для посещения Третьяковской галереи выбрала шикарное чёрное платье со шлейфом и открытыми плечами. Поклонники сразу же отметили, в этом наряде и в такой спокойно-интеллигентной обстановке она очень похожа на Венеру, а некоторые написали, что Утяшева выглядит даже лучше богини.Вряд ли Ляйсан Утяшева планировала такое восхищение своим образом, в записи к посту она делится умиротворённым состоянием после посещения своего «места силы» и любования картинами известных корифеев. Но подписчики отреагировали именно так, за несколько часов поставив под постом больше пятидесяти тысяч лайков и написав огромное количество слов восхищения.