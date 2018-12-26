Наталья Сергунина посетила заключительное заседание ОП Москвы в этом году





По словам госпожи Сергуниной, ОП г. Москвы играет важную роль в жизни главного российского города. Действия палаты способствуют выработке позиции по многим актуальным вопросам, к примеру, реновации ветхого жилья. Также чиновница акцентировала внимание на том, что в уходящем году именно ОП отвечала за создание и функционирование в мегаполисе общественных штабов по наблюдению за выборами главы государства и московского мэра.В общей сложности, за время работы актуального состава ОП г. Москвы, палата организовала почти пять сотен разного рода мероприятий: от конференций и заседаний до круглых столов. В начале наступающего года будет запущена процедура по формированию нового состава ОП.