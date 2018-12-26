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Наталья Сергунина посетила заключительное заседание ОП Москвы в этом году

В апреле наступающего года полномочия действующих членов столичной Общественной палаты истекут. В этом же году ОП собралась на итоговое заседание, одним из участников которого стала замградоначальника Москвы Наталья Сергунина. Об этом проинформировал сайт столичного мэра.
Наталья Сергунина посетила заключительное заседание ОП Москвы в этом году

По словам госпожи Сергуниной, ОП г. Москвы играет важную роль в жизни главного российского города. Действия палаты способствуют выработке позиции по многим актуальным вопросам, к примеру, реновации ветхого жилья. Также чиновница акцентировала внимание на том, что в уходящем году именно ОП отвечала за создание и функционирование в мегаполисе общественных штабов по наблюдению за выборами главы государства и московского мэра.

В общей сложности, за время работы актуального состава ОП г. Москвы, палата организовала почти пять сотен разного рода мероприятий: от конференций и заседаний до круглых столов. В начале наступающего года будет запущена процедура по формированию нового состава ОП.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:27

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