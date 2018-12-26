Наталья Сергунина посетила заключительное заседание ОП Москвы в этом году
В апреле наступающего года полномочия действующих членов столичной Общественной палаты истекут. В этом же году ОП собралась на итоговое заседание, одним из участников которого стала замградоначальника Москвы Наталья Сергунина. Об этом проинформировал сайт столичного мэра.
По словам госпожи Сергуниной, ОП г. Москвы играет важную роль в жизни главного российского города. Действия палаты способствуют выработке позиции по многим актуальным вопросам, к примеру, реновации ветхого жилья. Также чиновница акцентировала внимание на том, что в уходящем году именно ОП отвечала за создание и функционирование в мегаполисе общественных штабов по наблюдению за выборами главы государства и московского мэра.
В общей сложности, за время работы актуального состава ОП г. Москвы, палата организовала почти пять сотен разного рода мероприятий: от конференций и заседаний до круглых столов. В начале наступающего года будет запущена процедура по формированию нового состава ОП.
По словам госпожи Сергуниной, ОП г. Москвы играет важную роль в жизни главного российского города. Действия палаты способствуют выработке позиции по многим актуальным вопросам, к примеру, реновации ветхого жилья. Также чиновница акцентировала внимание на том, что в уходящем году именно ОП отвечала за создание и функционирование в мегаполисе общественных штабов по наблюдению за выборами главы государства и московского мэра.
В общей сложности, за время работы актуального состава ОП г. Москвы, палата организовала почти пять сотен разного рода мероприятий: от конференций и заседаний до круглых столов. В начале наступающего года будет запущена процедура по формированию нового состава ОП.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:27