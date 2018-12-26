Электрокроссовер Mercedes-Benz EQB выйдет на рынок в 2020 году
Mercedes-Benz выпустит в 2020 году на рынок электрический кроссовер EQB. Модель сегмента SUV имеет увеличенный дорожный просвет, предусматриваются две модификации аккумулятора: на 60 и 110 кВт/ч.
Машину заметили на дорогах общего пользования без камуфляжа. Данную версию, считают эксперты, следует рассматривать, как пересмотренную линейку B-класса. Транспортное средство пока представляет собой мул - рабочую версию с другим мотором. Серийный образец может получить совершенно иной дизайн и силовую установку. Новинку построят на модульной платформе EVA II, она пополнит ряд электрокаров и займёт нишу после хэтчбека EQA. Кроссовер станут выпускать в 5-дверной версии. Предположительно, машина получит запас хода 321-350 км в стандартном варианте.
Предполагается и более производительная версия перспективного электрокара, в этом случае количество ячеек аккумулятора увеличат. Дизайн компактного кроссовера Mercedes-Benz EQB станет отличаться от B-класса и родственного ему сегмента GLB.
Машину заметили на дорогах общего пользования без камуфляжа. Данную версию, считают эксперты, следует рассматривать, как пересмотренную линейку B-класса. Транспортное средство пока представляет собой мул - рабочую версию с другим мотором. Серийный образец может получить совершенно иной дизайн и силовую установку. Новинку построят на модульной платформе EVA II, она пополнит ряд электрокаров и займёт нишу после хэтчбека EQA. Кроссовер станут выпускать в 5-дверной версии. Предположительно, машина получит запас хода 321-350 км в стандартном варианте.
Предполагается и более производительная версия перспективного электрокара, в этом случае количество ячеек аккумулятора увеличат. Дизайн компактного кроссовера Mercedes-Benz EQB станет отличаться от B-класса и родственного ему сегмента GLB.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:44