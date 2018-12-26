Ученые раскрыли тайное предназначение геоглифов на плато Наска в Перу
Канадским ученым удалось раскрыть тайное предназначение геоглифов на плато Наска в Перу. По мнению специалистов, они могут быть, так называемыми, дорожными храмами инков.
Геоглифы Наски представляют собой группу гигантских размеров геометрических фигур. Линии располагаются на юге Перу на плато Наска. Геоглифы растянулись на 7 километров с запада на восток и более чем на 50 километров с севера на юг. Всего ученые обнаружили 30 рисунков, а также 13 000 полос и примерно 700 геометрических фигур. Это рукотворные объекты, которые в 1994 году были внесены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Изначально ученые выдвигали гипотезу о том, что данные артефакты были некими астрономическими инструментами индейцев, но после проведения новых исследований сотрудниками университета Торонто, в Канаде, пришли к выводу, что речь идет о дорожных храмах.
На это указывает тот факт, что они были построены на пересечениях важных для региона дорог. По мнению ученых, они были такими необычными часовнями, где странники могли читать молитвы и просить у Всевышнего защиты. Впрочем, утверждать, что гипотеза канадских ученых является единственно правильной, пока не приходится. В ученых кругах по этому вопросу пока нет единого мнения. Как известно, имеются и другие теории. Некоторые ученые утверждают, что геоглифы Наски также могут быть либо изображениями созвездий, либо своеобразными обсерваториями.
Геоглифы Наски представляют собой группу гигантских размеров геометрических фигур. Линии располагаются на юге Перу на плато Наска. Геоглифы растянулись на 7 километров с запада на восток и более чем на 50 километров с севера на юг. Всего ученые обнаружили 30 рисунков, а также 13 000 полос и примерно 700 геометрических фигур. Это рукотворные объекты, которые в 1994 году были внесены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Изначально ученые выдвигали гипотезу о том, что данные артефакты были некими астрономическими инструментами индейцев, но после проведения новых исследований сотрудниками университета Торонто, в Канаде, пришли к выводу, что речь идет о дорожных храмах.
На это указывает тот факт, что они были построены на пересечениях важных для региона дорог. По мнению ученых, они были такими необычными часовнями, где странники могли читать молитвы и просить у Всевышнего защиты. Впрочем, утверждать, что гипотеза канадских ученых является единственно правильной, пока не приходится. В ученых кругах по этому вопросу пока нет единого мнения. Как известно, имеются и другие теории. Некоторые ученые утверждают, что геоглифы Наски также могут быть либо изображениями созвездий, либо своеобразными обсерваториями.
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:19