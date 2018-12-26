Ученые раскрыли тайное предназначение геоглифов на плато Наска в Перу





Геоглифы Наски представляют собой группу гигантских размеров геометрических фигур. Линии располагаются на юге Перу на плато Наска. Геоглифы растянулись на 7 километров с запада на восток и более чем на 50 километров с севера на юг. Всего ученые обнаружили 30 рисунков, а также 13 000 полос и примерно 700 геометрических фигур. Это рукотворные объекты, которые в 1994 году были внесены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Изначально ученые выдвигали гипотезу о том, что данные артефакты были некими астрономическими инструментами индейцев, но после проведения новых исследований сотрудниками университета Торонто, в Канаде, пришли к выводу, что речь идет о дорожных храмах.На это указывает тот факт, что они были построены на пересечениях важных для региона дорог. По мнению ученых, они были такими необычными часовнями, где странники могли читать молитвы и просить у Всевышнего защиты. Впрочем, утверждать, что гипотеза канадских ученых является единственно правильной, пока не приходится. В ученых кругах по этому вопросу пока нет единого мнения. Как известно, имеются и другие теории. Некоторые ученые утверждают, что геоглифы Наски также могут быть либо изображениями созвездий, либо своеобразными обсерваториями.