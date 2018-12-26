Colorful выпустила свой самый ёмкий SSD-накопитель





Сейчас новый SSD-накопитель от Colorful лидирует по уровню вместительности необходимой информации среди подобных себе устройств. До этого самыми вместительными считались SSD-накопителями на 1 Терабайт. Новинка от Colorful предназначена для использования в работе с персональными компьютерами или ноутбуками. Для начала работы с этим устройством нужно обеспечить пропускную способность на 6 Гб/с. Основой для SSD-накопитель с 2 Терабайтами памяти стал микрочип 3D NAND.Но представители Colorful пока не стали распространять скоростные показатели новинки. Также не уточняется, когда именно SSD-накопитель поступит в продажи, и какая у него будет цена.