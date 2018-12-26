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Colorful выпустила свой самый ёмкий SSD-накопитель

Производитель китайских видеокарт Colorful представил своим пользователям один из самых емких SSD-накопителей. При помощи данного устройства потребитель сможет хранить практически 2 Терабайт нужной информации.

Colorful выпустила свой самый ёмкий SSD-накопитель

Сейчас новый SSD-накопитель от Colorful лидирует по уровню вместительности необходимой информации среди подобных себе устройств. До этого самыми вместительными считались SSD-накопителями на 1 Терабайт. Новинка от Colorful предназначена для использования в работе с персональными компьютерами или ноутбуками. Для начала работы с этим устройством нужно обеспечить пропускную способность на 6 Гб/с. Основой для SSD-накопитель с 2 Терабайтами памяти стал микрочип 3D NAND.

Но представители Colorful пока не стали распространять скоростные показатели новинки. Также не уточняется, когда именно SSD-накопитель поступит в продажи, и какая у него будет цена.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:14

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