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Алла Михеева рассказала, почему завела собаку

В одном из своих недавних интервью Алла Михеева призналась, почему она завела собаку, которую назвала Шнапс. Также она поведала несколько фактов из своего детства.

Алла Михеева рассказала, почему завела собаку

Алла Михеева, которая является звездой «Вечернего Урганта», дала небольшое интервью, в котором решила рассказать, как она в своем детстве одевала кошке ошейник и ходила с ней на прогулку. Знаменитость сообщила, что все жизнь мечтала о собаке, и сейчас ее мечта сбылась. Ее домашний питомец по кличке Шнапс стал настоящим любимцем у поклонников телеведущей. Его фотографии в Instagram набирают рекордное количество отметок "Мне нравится".

Алла Михеева рассказала, почему завела собаку

Алла Михеева рассказала, что ее родители разрешали заводить только котов. Они считали, что собаке не место в квартире, она должна жить только в доме. Как только у телеведущей появилась возможность, она сразу же завела французского бульдога, но почему выбрала именно эту породу, точно сказать не может. Знаменитость поделилась, что заботится о своем питомце и делает ему все необходимые прививки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:05

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