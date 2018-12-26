Алла Михеева рассказала, почему завела собаку

Алла Михеева, которая является звездой «Вечернего Урганта», дала небольшое интервью, в котором решила рассказать, как она в своем детстве одевала кошке ошейник и ходила с ней на прогулку. Знаменитость сообщила, что все жизнь мечтала о собаке, и сейчас ее мечта сбылась. Ее домашний питомец по кличке Шнапс стал настоящим любимцем у поклонников телеведущей. Его фотографии в Instagram набирают рекордное количество отметок "Мне нравится".Алла Михеева рассказала, что ее родители разрешали заводить только котов. Они считали, что собаке не место в квартире, она должна жить только в доме. Как только у телеведущей появилась возможность, она сразу же завела французского бульдога, но почему выбрала именно эту породу, точно сказать не может. Знаменитость поделилась, что заботится о своем питомце и делает ему все необходимые прививки.