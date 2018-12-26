АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после наращивания осталась почти без волос

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором похвасталась походом в салон красоты и пожаловалась на свои оставшиеся после наращивания «три волосины». Многочисленные подписчики, число которых в микроблоге балерины уже добирается до миллиона, поддержали свою любимицу.
«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после наращивания осталась почти без волос

Анастасия Волочкова долгое время носила длинную прическу, однако недавно сообщила, что это были не ее родные волосы, а нарощенные. Как оказалось, косметическая процедура привела к тому, что балерине пришлось снова прибегнуть к помощи специалистов. Звезда избавилась от чужих локонов и занялась восстановлением оставшихся прядей. О походе в салон танцовщица сообщила подписчикам в Instagram. Волочкова опубликовала фото, сделанное в зале парикмахерской, и сообщила, что побывала у мастера Наталии, которая покрасила ей волосы и сделала укладку. По словам балерины, ее «три волосины», оставшиеся после наращивания, кажется, отрастают и приобретают нормальный вид. В конце поста знаменитость поинтересовалась о том, как поклонникам нравится ее новая прическа.
«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после наращивания осталась почти без волос

Подписчики оценили новый образ Анастасии Волочковой. Более того, пользователи пишут, что новая прическа понравилась им куда больше, нежели нарощенные локоны. Фанаты заверяют, что после похода к мастеру звезда стала моложе на целых 10 лет.

«Вы всегда сногсшибательная, сегодня еще и нежная», «Очень хорошо получилось», «Анастасия, всегда так ходите, не надо хвост прикалывать!», «Настя оставайтесь такой же. Вам очень хорошо», «Настя, выглядите супер», «Вам идет новая прическа», - пишут многочисленные поклонники.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина поет зарубежные хиты, пользуясь
Звезды «Дом-2» Ендальцева и Марданшин после
Влад Соколовский опубликовал трогательное видео с
Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и
Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с
Ксения Бородина призналась, что платила за прокол
Анна Седокова впервые привела сына на ток-шоу
В Новокуйбышевске установили Деда Мороза и
Colorful выпустила свой самый ёмкий SSD-накопитель
Алла Михеева рассказала, почему завела собаку
«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после
Учёные: Кофе и алкоголь помогут прожить дольше 90
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQB выйдет на
Мария Куликова опубликовала видео своего
Наталья Сергунина посетила заключительное
Ученые раскрыли тайное предназначение геоглифов
Врачи рассказали, как отпраздновать Новый год с
Нашелся утерянный 27 лет назад картридж с игрой
Носы будущих колонистов Марса напечатали
Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние
У берегов Крыма во время шторма затонул буксир
Обновленная игровая консоль Sony PlayStation
Жители Санкт-Петербурга оформили более 100
Алессандро Матераццо возвращается в Россию, чтобы
На Кубани разыскивают неизвестного, ограбившего
У звезды «Дома-2» Валерии Фрост появился богатый
На фотографии с Владом Топаловым Регина Тодоренко
Кристина Асмус похвасталась на видео трогательным
Супруга Дмитрия Диброва рассказала о потере друга
В Китае первый клонированный котенок появится на
Просмотреть все новости