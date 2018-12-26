«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после наращивания осталась почти без волос

«Вы всегда сногсшибательная, сегодня еще и нежная», «Очень хорошо получилось», «Анастасия, всегда так ходите, не надо хвост прикалывать!», «Настя оставайтесь такой же. Вам очень хорошо», «Настя, выглядите супер», «Вам идет новая прическа», - пишут многочисленные поклонники.

Анастасия Волочкова долгое время носила длинную прическу, однако недавно сообщила, что это были не ее родные волосы, а нарощенные. Как оказалось, косметическая процедура привела к тому, что балерине пришлось снова прибегнуть к помощи специалистов. Звезда избавилась от чужих локонов и занялась восстановлением оставшихся прядей. О походе в салон танцовщица сообщила подписчикам в Instagram. Волочкова опубликовала фото, сделанное в зале парикмахерской, и сообщила, что побывала у мастера Наталии, которая покрасила ей волосы и сделала укладку. По словам балерины, ее «три волосины», оставшиеся после наращивания, кажется, отрастают и приобретают нормальный вид. В конце поста знаменитость поинтересовалась о том, как поклонникам нравится ее новая прическа.Подписчики оценили новый образ Анастасии Волочковой. Более того, пользователи пишут, что новая прическа понравилась им куда больше, нежели нарощенные локоны. Фанаты заверяют, что после похода к мастеру звезда стала моложе на целых 10 лет.