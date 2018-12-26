«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после наращивания осталась почти без волос
Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором похвасталась походом в салон красоты и пожаловалась на свои оставшиеся после наращивания «три волосины». Многочисленные подписчики, число которых в микроблоге балерины уже добирается до миллиона, поддержали свою любимицу.
Анастасия Волочкова долгое время носила длинную прическу, однако недавно сообщила, что это были не ее родные волосы, а нарощенные. Как оказалось, косметическая процедура привела к тому, что балерине пришлось снова прибегнуть к помощи специалистов. Звезда избавилась от чужих локонов и занялась восстановлением оставшихся прядей. О походе в салон танцовщица сообщила подписчикам в Instagram. Волочкова опубликовала фото, сделанное в зале парикмахерской, и сообщила, что побывала у мастера Наталии, которая покрасила ей волосы и сделала укладку. По словам балерины, ее «три волосины», оставшиеся после наращивания, кажется, отрастают и приобретают нормальный вид. В конце поста знаменитость поинтересовалась о том, как поклонникам нравится ее новая прическа.
Подписчики оценили новый образ Анастасии Волочковой. Более того, пользователи пишут, что новая прическа понравилась им куда больше, нежели нарощенные локоны. Фанаты заверяют, что после похода к мастеру звезда стала моложе на целых 10 лет.
Анастасия Волочкова долгое время носила длинную прическу, однако недавно сообщила, что это были не ее родные волосы, а нарощенные. Как оказалось, косметическая процедура привела к тому, что балерине пришлось снова прибегнуть к помощи специалистов. Звезда избавилась от чужих локонов и занялась восстановлением оставшихся прядей. О походе в салон танцовщица сообщила подписчикам в Instagram. Волочкова опубликовала фото, сделанное в зале парикмахерской, и сообщила, что побывала у мастера Наталии, которая покрасила ей волосы и сделала укладку. По словам балерины, ее «три волосины», оставшиеся после наращивания, кажется, отрастают и приобретают нормальный вид. В конце поста знаменитость поинтересовалась о том, как поклонникам нравится ее новая прическа.
Подписчики оценили новый образ Анастасии Волочковой. Более того, пользователи пишут, что новая прическа понравилась им куда больше, нежели нарощенные локоны. Фанаты заверяют, что после похода к мастеру звезда стала моложе на целых 10 лет.
«Вы всегда сногсшибательная, сегодня еще и нежная», «Очень хорошо получилось», «Анастасия, всегда так ходите, не надо хвост прикалывать!», «Настя оставайтесь такой же. Вам очень хорошо», «Настя, выглядите супер», «Вам идет новая прическа», - пишут многочисленные поклонники.