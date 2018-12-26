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У берегов Крыма во время шторма затонул буксир РБТ-18

Вблизи береговой линии Крыма возле Керчи затонул буксир РБТ-18. Судно имело на борту 700 килограммов топлива. Причиной является шторм, разыгравшийся во вторник у берегов полуострова.
У берегов Крыма во время шторма затонул буксир РБТ-18

Согласно имеющейся информации, буксир вошёл в акваторию Керченского морского порта, когда разыгралась непогода. Указывается, что команда судна в происшествии не пострадала, в настоящее время моряки находятся на берегу. Соответствующие службы выясняют степень угрозы нанесения вреда побережью и морским водам вблизи морпорта.

Данный объект расположен на берегу незамерзающей бухты Керченского пролива Азовского моря. Алексей Волков, генеральный директор предприятия «Крымские морские порты», подтвердил факт имевшей место аварии. Он отметил, что судно принадлежало одной из российских частных компаний.



 
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Происшествия
Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:42

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