У берегов Крыма во время шторма затонул буксир РБТ-18





Согласно имеющейся информации, буксир вошёл в акваторию Керченского морского порта, когда разыгралась непогода. Указывается, что команда судна в происшествии не пострадала, в настоящее время моряки находятся на берегу. Соответствующие службы выясняют степень угрозы нанесения вреда побережью и морским водам вблизи морпорта.Данный объект расположен на берегу незамерзающей бухты Керченского пролива Азовского моря. Алексей Волков, генеральный директор предприятия «Крымские морские порты», подтвердил факт имевшей место аварии. Он отметил, что судно принадлежало одной из российских частных компаний.