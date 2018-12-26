Учёные: Кофе и алкоголь помогут прожить дольше 90 лет





Исследователи изучили состояние людей возрастом от 90 лет, чтобы понять, что именно им помогает оставаться здоровыми и прожить долго. Ученые установили, что употребление кофе и алкоголя может стать секретом долголетия. Специалистам удалось доказать, что при умеренном потреблении данных напитков человек сможет прожить дольше 90 лет, и при этом оставаться здоровым.Ученые сообщили, что в входе исследования им удалось выяснить, что люди, которые не употребляли спиртные напитки и кофе, жили меньше, чем те, кто любит эти напитки. Также стало ясно, что люди, которые после 70 лет начинают полнеть, живут дольше тех, у которых вес остался прежним. Но при этом специалисты отметили, что эти явления чаще происходят у женщин, чем у мужчин.