АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Учёные: Кофе и алкоголь помогут прожить дольше 90 лет

Учёные из Университета Калифорнии, который находится в Ирвине, провели очередное исследование. После специалисты пришли к выводу, что кофе и алкоголь помогут человеку прожить дольше 90 лет.

Учёные: Кофе и алкоголь помогут прожить дольше 90 лет

Исследователи изучили состояние людей возрастом от 90 лет, чтобы понять, что именно им помогает оставаться здоровыми и прожить долго. Ученые установили, что употребление кофе и алкоголя может стать секретом долголетия. Специалистам удалось доказать, что при умеренном потреблении данных напитков человек сможет прожить дольше 90 лет, и при этом оставаться здоровым.

Ученые сообщили, что в входе исследования им удалось выяснить, что люди, которые не употребляли спиртные напитки и кофе, жили меньше, чем те, кто любит эти напитки. Также стало ясно, что люди, которые после 70 лет начинают полнеть, живут дольше тех, у которых вес остался прежним. Но при этом специалисты отметили, что эти явления чаще происходят у женщин, чем у мужчин.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина поет зарубежные хиты, пользуясь
Звезды «Дом-2» Ендальцева и Марданшин после
Влад Соколовский опубликовал трогательное видео с
Отец Маргариты Ларченко не желает знакомиться и
Ляйсан Утяшеву в чёрном платье-бюстье сравнили с
Ксения Бородина призналась, что платила за прокол
Анна Седокова впервые привела сына на ток-шоу
В Новокуйбышевске установили Деда Мороза и
Colorful выпустила свой самый ёмкий SSD-накопитель
Алла Михеева рассказала, почему завела собаку
«Мои три волосины»: Анастасия Волочкова после
Учёные: Кофе и алкоголь помогут прожить дольше 90
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQB выйдет на
Мария Куликова опубликовала видео своего
Наталья Сергунина посетила заключительное
Ученые раскрыли тайное предназначение геоглифов
Врачи рассказали, как отпраздновать Новый год с
Нашелся утерянный 27 лет назад картридж с игрой
Носы будущих колонистов Марса напечатали
Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние
У берегов Крыма во время шторма затонул буксир
Обновленная игровая консоль Sony PlayStation
Жители Санкт-Петербурга оформили более 100
Алессандро Матераццо возвращается в Россию, чтобы
На Кубани разыскивают неизвестного, ограбившего
У звезды «Дома-2» Валерии Фрост появился богатый
На фотографии с Владом Топаловым Регина Тодоренко
Кристина Асмус похвасталась на видео трогательным
Супруга Дмитрия Диброва рассказала о потере друга
В Китае первый клонированный котенок появится на
Просмотреть все новости