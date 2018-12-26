Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние подарки для самых близких людей

«Мне туда надо! - заявила Оля, проезжая мимо ЦУМа. – Признавайтесь, кто из вас уже купил подарки близким? Я до сих пор ничего не купила».





Загруженность дня у звезды настолько большая, что порой у нее не хватает времени на еду и сон, не говоря уже о посещениях тренажерного зала, косметолога и других необходимых для ухода за красотой и здоровьем учреждений.На прошлой неделе 32-летняя теледива даже слегла с высокой температурой, и ей пришлось экстренно лечиться, ведь позволить себе болеть она не может. Всего за несколько дней врачи поставили Олю на ноги, и она сразу же отправилась на съемки новых эфиров «Дома-2», а также выступила в Вегасе для телеканала «Жара».Декабрь и январь у Бузовой всегда самые сложные, так как она снимается в различных новогодних передачах, выступает на корпоративах и дает концерты на различных фестивалях. Все это не позволяет ей по-настоящему расслабиться и заняться любимыми делами, особенно перед новогодними праздниками.Так, на днях ведущая реалити-шоу пожаловалась на отсутствие новогоднего настроения и времени на покупку подарков для самых близких ей людей.Впрочем, сама звезда уже потихоньку начала принимать подарки. К примеру, на днях она похвасталась платьем, которое ей подарила дизайнер Мария Погребняк, а вчера в Stories своего Instagram Бузова показала сумочку от Dior и кроссовки от Versace, которые ей подарили пиар-агент и помощница.