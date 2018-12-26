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Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние подарки для самых близких людей

Ольга Бузова очень трудолюбива, работе и сцене она посвящает буквально всю себя. Последние несколько лет ее жизнь состоит из бесконечных съемок, гастролей, репетиций, и отдыха в ближайшее время ей не видать, так как график расписан поминутно вплоть до 2020 года.

Загруженность дня у звезды настолько большая, что порой у нее не хватает времени на еду и сон, не говоря уже о посещениях тренажерного зала, косметолога и других необходимых для ухода за красотой и здоровьем учреждений.

Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние подарки для самых близких людей

На прошлой неделе 32-летняя теледива даже слегла с высокой температурой, и ей пришлось экстренно лечиться, ведь позволить себе болеть она не может. Всего за несколько дней врачи поставили Олю на ноги, и она сразу же отправилась на съемки новых эфиров «Дома-2», а также выступила в Вегасе для телеканала «Жара».

Декабрь и январь у Бузовой всегда самые сложные, так как она снимается в различных новогодних передачах, выступает на корпоративах и дает концерты на различных фестивалях. Все это не позволяет ей по-настоящему расслабиться и заняться любимыми делами, особенно перед новогодними праздниками.

Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние подарки для самых близких людей

Так, на днях ведущая реалити-шоу пожаловалась на отсутствие новогоднего настроения и времени на покупку подарков для самых близких ей людей.

«Мне туда надо! - заявила Оля, проезжая мимо ЦУМа. – Признавайтесь, кто из вас уже купил подарки близким? Я до сих пор ничего не купила».

Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние подарки для самых близких людей

Впрочем, сама звезда уже потихоньку начала принимать подарки. К примеру, на днях она похвасталась платьем, которое ей подарила дизайнер Мария Погребняк, а вчера в Stories своего Instagram Бузова показала сумочку от Dior и кроссовки от Versace, которые ей подарили пиар-агент и помощница.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:49

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