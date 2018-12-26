Мария Куликова опубликовала видео своего задержания сотрудниками ДПС

«Не дадим Вас обидеть, спасём!», «Не на ту дорожку свернули)))))) прикольно получилось)))», «Спасибо вам за поднятое настроение. Мария, весёлых вам съёмок и чудесного настроения!!!», - с восторгом пишут поклонники Куликовой.

Мария Куликова весьма неординарна как актриса и как человек, у неё лёгкий характер и прекрасное чувство юмора. Недавно поклонники смогли в полной мере ощутить сие чувство актрисы, не все и не сразу догадавшись, что новый видеоролик в соцсети - не реальные кадры задержания, а смешное постановочное видео.Ролик снимали на съёмочной площадке с полицейской машиной и мужчинами в форме сотрудников ДПС. Марию Куликову и Марка Богатырёва «уложили» лицами на капот, а после и вовсе посадили в машину как настоящих преступников. Актёры настолько правдиво сыграли свои роли, что о постановке можно только догадаться по фразе, задержание происходит из-за измены сериалу «Склифосовский».Многие поклонники Куликовой сразу принялись писать, где она и чем можно помочь. Но большинство всё же поняли шутку и «подхватив тему» стали хвалить лже-полицейских за арест «ветреных» звёзд.