Мария Куликова опубликовала видео своего задержания сотрудниками ДПС
Популярная российская актриса, звезда сериалов «Две судьбы» и «Склифосовский» Мария Куликова недавно немало озадачила подписчиков в Instagram новым видео, на котором её задерживают сотрудники ДПС. Если бы не ответ на вопрос, за что её задержали, ролик вполне можно было бы воспринять всерьёз.
Мария Куликова весьма неординарна как актриса и как человек, у неё лёгкий характер и прекрасное чувство юмора. Недавно поклонники смогли в полной мере ощутить сие чувство актрисы, не все и не сразу догадавшись, что новый видеоролик в соцсети - не реальные кадры задержания, а смешное постановочное видео.
Ролик снимали на съёмочной площадке с полицейской машиной и мужчинами в форме сотрудников ДПС. Марию Куликову и Марка Богатырёва «уложили» лицами на капот, а после и вовсе посадили в машину как настоящих преступников. Актёры настолько правдиво сыграли свои роли, что о постановке можно только догадаться по фразе, задержание происходит из-за измены сериалу «Склифосовский».
Многие поклонники Куликовой сразу принялись писать, где она и чем можно помочь. Но большинство всё же поняли шутку и «подхватив тему» стали хвалить лже-полицейских за арест «ветреных» звёзд.
Мария Куликова весьма неординарна как актриса и как человек, у неё лёгкий характер и прекрасное чувство юмора. Недавно поклонники смогли в полной мере ощутить сие чувство актрисы, не все и не сразу догадавшись, что новый видеоролик в соцсети - не реальные кадры задержания, а смешное постановочное видео.
Ролик снимали на съёмочной площадке с полицейской машиной и мужчинами в форме сотрудников ДПС. Марию Куликову и Марка Богатырёва «уложили» лицами на капот, а после и вовсе посадили в машину как настоящих преступников. Актёры настолько правдиво сыграли свои роли, что о постановке можно только догадаться по фразе, задержание происходит из-за измены сериалу «Склифосовский».
Многие поклонники Куликовой сразу принялись писать, где она и чем можно помочь. Но большинство всё же поняли шутку и «подхватив тему» стали хвалить лже-полицейских за арест «ветреных» звёзд.
«Не дадим Вас обидеть, спасём!», «Не на ту дорожку свернули)))))) прикольно получилось)))», «Спасибо вам за поднятое настроение. Мария, весёлых вам съёмок и чудесного настроения!!!», - с восторгом пишут поклонники Куликовой.