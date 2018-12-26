Алессандро Матераццо возвращается в Россию, чтобы снова стать участником «Дома-2»





Звезда «Дома-2» начал во всех социальных сетях писать о том, что просто-таки мечтает уехать из Соединенных Штатов Америки. Оказывается, что Матераццо хочет вернуться в Россию, где даже согласен снова прийти на телешоу, чтобы попытаться отыскать свою вторую половинку.По словам Алессандро, после того, как он развелся с женой Светланой Давыдовой, ему так и не удалось отыскать свое место в США. Для Матераццо развод был очень болезненным, поэтому он задумался о том, чтобы вернуться в Россию.О своем стремлении экс-участник реалити-шоу рассказал в личном микроблоге, где отметил, что готов вновь испытать свою удачу и попытаться построить любовь под прицелом многочисленных камер.Алессандро отметил, что уже устал жить в Америке и есть бургеры, поэтому хочет вернуться в Россию, где он сможет наслаждаться «халявной колбасой из холодильника Дома-2».Нужно сказать, что Матераццо не стал скрывать, что за 10 лет в его жизни очень многое изменилось, а он перестал быть таким молодым и стройным, как когда-то. В конце своего поста звезда проекта попросил всех своих поклонников голосовать за его возвращение на «Дом-2».К слову, зрители «Дома-2» на заявления экс-участника отреагировали по-разному. Некоторые обрадовались тому, что Алессандро может вернуться на реалити, а кое-кто заявил, что не понимает, зачем Матераццо хочет вернуться на шоу, ведь ничего нового он явно уже не сможет показать.