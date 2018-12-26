АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Алессандро Матераццо возвращается в Россию, чтобы снова стать участником «Дома-2»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алессандро Матераццо готов снова покорить известный проект.

Звезда «Дома-2» начал во всех социальных сетях писать о том, что просто-таки мечтает уехать из Соединенных Штатов Америки. Оказывается, что Матераццо хочет вернуться в Россию, где даже согласен снова прийти на телешоу, чтобы попытаться отыскать свою вторую половинку.

Алессандро Матераццо возвращается в Россию, чтобы снова стать участником «Дома-2»

По словам Алессандро, после того, как он развелся с женой Светланой Давыдовой, ему так и не удалось отыскать свое место в США. Для Матераццо развод был очень болезненным, поэтому он задумался о том, чтобы вернуться в Россию.

О своем стремлении экс-участник реалити-шоу рассказал в личном микроблоге, где отметил, что готов вновь испытать свою удачу и попытаться построить любовь под прицелом многочисленных камер.

Алессандро отметил, что уже устал жить в Америке и есть бургеры, поэтому хочет вернуться в Россию, где он сможет наслаждаться «халявной колбасой из холодильника Дома-2».

Алессандро Матераццо возвращается в Россию, чтобы снова стать участником «Дома-2»

Нужно сказать, что Матераццо не стал скрывать, что за 10 лет в его жизни очень многое изменилось, а он перестал быть таким молодым и стройным, как когда-то. В конце своего поста звезда проекта попросил всех своих поклонников голосовать за его возвращение на «Дом-2».

К слову, зрители «Дома-2» на заявления экс-участника отреагировали по-разному. Некоторые обрадовались тому, что Алессандро может вернуться на реалити, а кое-кто заявил, что не понимает, зачем Матераццо хочет вернуться на шоу, ведь ничего нового он явно уже не сможет показать.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Куликова опубликовала видео своего
Наталья Сергунина посетила заключительное
Ученые раскрыли тайное предназначение геоглифов
Врачи рассказали, как отпраздновать Новый год с
Нашелся утерянный 27 лет назад картридж с игрой
Носы будущих колонистов Марса напечатали
Ольга Бузова до сих пор не купила новогодние
У берегов Крыма во время шторма затонул буксир
Обновленная игровая консоль Sony PlayStation
Жители Санкт-Петербурга оформили более 100
Алессандро Матераццо возвращается в Россию, чтобы
На Кубани разыскивают неизвестного, ограбившего
У звезды «Дома-2» Валерии Фрост появился богатый
На фотографии с Владом Топаловым Регина Тодоренко
Кристина Асмус похвасталась на видео трогательным
Супруга Дмитрия Диброва рассказала о потере друга
В Китае первый клонированный котенок появится на
Филипп Киркоров трогательно высказался о
Финалист шоу "Голос" Ладислав Бубнар рассказал
Александр Панкратов-Черный благодарен прощавшей
Артем Сорока об Ирине Пинчук: «После случившегося
Чрезмерная худоба супруги принца Уильяма Кейт
Букмекеры пророчат Ольге Бузовой выступление на
В Мексике девочка получила подарки, отправив
Джастин Тимберлейк встретил Рождество с Микки
Российскую бронетехнику оснастят ракетами "Булат"
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова начала терять
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в
Ученые: Найден секрет счастья на работе
В мессенджер WeChat ввели функцию исчезающего
Просмотреть все новости