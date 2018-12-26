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На Кубани разыскивают неизвестного, ограбившего первый в крае храм

На Кубани неизвестный ограбил первый появившийся в крае храм. Похищены пожертвования, внесенные ранее в добровольном порядке прихожанами. Здание церкви расположено в Темрюкском районе Краснодарского края.
На Кубани разыскивают неизвестного, ограбившего первый в крае храм

Здание первой на Кубани церкви построили казаки. В социальных сетях в одном из обществ размещен видеосюжет, в кадрах которого человек врывается в храм Покрова Пресвятой Богородицы. При этом уточняют, что ограбление произошло в станице Тамань. Сигнал о хищении пожертвований прихожан был принят дежурным полиции во вторник, предположительно, около 03:50 (по местному времени). В настоящее время сумма похищенного устанавливается, организованы оперативно-розыскные мероприятия. Согласно имеющейся информации, ущерб не относится к значительным.

На протяжении 20 минут пребывания в храме грабитель похитил часть ювелирных изделий из имеющихся пожертвований. Украшения располагались под стеклом вместе с Козельщанской иконой Божией Матери.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:21

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