На Кубани разыскивают неизвестного, ограбившего первый в крае храм





Здание первой на Кубани церкви построили казаки. В социальных сетях в одном из обществ размещен видеосюжет, в кадрах которого человек врывается в храм Покрова Пресвятой Богородицы. При этом уточняют, что ограбление произошло в станице Тамань. Сигнал о хищении пожертвований прихожан был принят дежурным полиции во вторник, предположительно, около 03:50 (по местному времени). В настоящее время сумма похищенного устанавливается, организованы оперативно-розыскные мероприятия. Согласно имеющейся информации, ущерб не относится к значительным.На протяжении 20 минут пребывания в храме грабитель похитил часть ювелирных изделий из имеющихся пожертвований. Украшения располагались под стеклом вместе с Козельщанской иконой Божией Матери.